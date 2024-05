Raczek masakruje film Amazona z Cielecką, Grochowską i Wieniawą. "Kompromitacja, płaczę"

Ola Gersz

"Nieobliczalna" to nowy film Amazona z gwiazdorską obsadą. Jednak produkcja z Julią Wieniawą, Agnieszką Grochowską i Magdaleną Cielecką bardzo nie spodobał się Tomaszowi Raczkowi. Krytyk filmowy wręcz go zmiażdżył i nazwał "straszną wtopą". Co mu się nie spodobało? Między innymi gra Wieniawy...