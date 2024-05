To nie będzie kolejny oczywisty ranking. Oto najlepsze dramaty w historii kina – według widzów

Niektórzy lubią komedie, inną wolą dramaty. To dla tych, którzy wolą powagę od śmiechu, jest właśnie ten ranking: najlepszych ekranowych dramatów wszech czasów. Ranking niezwykły, bo według widzów, a dokładniej użytkowników słynnego IMDb. Będą zaskoczenia, bo dramat to bardzo pojemny (i nieoczywisty) gatunek filmowy.

Widzowie wybrali najlepsze dramaty wszech czasów Fot. Kadr z filmu "Skazani na Shawshank"

Najlepsze dramaty wszech czasów według IMDb

W naszym zestawieniu znalazły się filmowe dramaty, które zostały ocenione najwyżej przez użytkowników IMDb, najpopularniejszego serwisu filmowego na świecie (pamiętajcie, że to oceny z 13 maja i mogą się one zmienić).

Wybraliśmy jedynie te tytuły, które otrzymały ponad 500 tysięcy opinii na IMDb. Dodatkowo podajemy też procentową ocenę krytyków z opiniotwórczego agregatora Rotten Tomatoes oraz widzów z polskiego serwisu Filmweb.

Na początek miejsca 20-11 w kolejności od najniższego do najwyższego:

Siedem ( 1995, 8,6/10),

Milczenie owiec ( 1991, 8,6/10),

Zielona mila ( 1999, 8,6/10),

Lot nad kukułczym gniazdem ( 1975, 8,7/10),

Chłopcy z ferajny ( 1990, 8,7/10),

Interstellar ( 2014, 8,7/10),

Diuna: Część druga ( 2024, 8,7/10),

Dobry, zły i brzydki ( 1966 , 8,8/10),

Władca Pierścieni: Dwie wieże ( 2002, 8,8/10),

Podziemny krąg ( 1999, 8,8/10).

A które filmy dostały największą ocenę? Oto 10 najlepszych dramatów w historii kina według widzów.

10. Forrest Gump (1994)

Ocena na IMDb: 8,8/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 76 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,5/10

"Forrest Gump" Roberta Zemeckisa to film uwielbiany przez widzów i genialnie zagrany przez Toma Hanksa. Niektórzy uważają jednak, że to nie ta ciepła historia mężczyzny o niskim ilorazie inteligencji powinna w 1995 roku dostać Oscara dla najlepszego filmu (łącznie "Forrest Gump zdobył ich sześć), ale nominowane z nim "Pulp Fiction" albo "Skazani na Shawshank", które zresztą... znalazły się w tym rankingu. Jednak to wciąż filmowy klasyk, który ma olbrzymie grono fanów (mimo że krytycy oceniają go surowiej).

9. Pulp Fiction (1994)

Ocena na IMDb: 8,9/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 92 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,3/10

Quentin Tarantino ma sporo świetnych filmów: "Bękarty wojny", "Wściekły psy", "Django", "Kill Bill", ale "Pulp Fiction" uważany jest powszechnie za najlepszy. I nic dziwnego, bo to naprawdę kawał znakomitego, mocnego kina w iście tarantinowskim (czyli krwawym i ironicznym) stylu. I genialne połączenie gatunków: kryminału, czarnej komedii i właśnie dramatu.

Dodajmy do tego genialne role Johna Travolty, Samuela L. Jacksona, Umy Thurman i Bruce'a Willisa, słynną scenę taneczną, morze bluzgów oraz Oscara (tylko jednego?!) za scenariusz, a mamy hit, co zresztą pokazuje to zestawienie najlepszych filmowych dramatów.

8. Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia (2001)

Ocena na IMDb: 8,9/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 91 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8/10

Trylogia "Władcy Pierścieni" nowozelandzkiego reżysera Petera Jacksona ma już ponad dwie dekady. "Drużyna pierścienia", "Dwie wieże" i "Powrót króla" zdobyły łącznie aż siedemnaście Oscarów i do dziś świecą przykładem jako jedna z najlepszych (według wielu bezapelacyjnie najlepsza) serii fantasy.

Dzieło Jacksona na podstawie trylogii J.R.R. Tolkiena może pochwalić się gwiazdorską obsadą, w której znaleźli się m.in. Elijah Wood ("Yellowjackets"), Viggo Mortensen ("Green Book"), Ian McKellen ("X-Men"), Cate Blanchett ("Tár"), Liv Tyler ("Armageddon"), Sean Astin ("Stranger Things"), Sean Bean ("Gra o tron") i Orlando Bloom ("Piraci z Karaibów").

"Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia" rozpoczęła tę całą epicką przygodę w Śródziemiu i do dziś cieszy się ogromną miłością fanów. Zdziwieni, że znalazła się w zestawieniu najlepszych dramatów? Cóż, dzieła Jacksona to w końcu gatunkowa mieszanka, chociaż osadzona w świecie fantasy. Raczej nie zaprzeczycie, że dramatycznych wydarzeń we "Władcy Pierścieni" nie brakuje...

7. Ojciec chrzestny II (1974)

Ocena na IMDb: 9/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 96 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,5/10

I kolejna filmowa trylogia. "Ojciec chrzestny" z 1972 r. i "Ojciec chrzestny II" (1974) Francisa Forda Coppoli – uznawane są za arcydzieła i jedne z najwybitniejszych obrazów w historii amerykańskiego i światowego kina. Niektórzy twierdzą nawet, że "dwójka" jest lepsza od oryginału, z kolei opinie na temat "Ojca chrzestnego III" z 1990 r. są już... podzielone.

Cała trylogia to jednak absolutny klasyk: łącznie zdobyła dziewięć Oscarów, z czego aż sześć powędrowało do częściej drugiej. W tym m.in. za najlepszy film ("Ojciec chrzestny II" stał się pierwszym sequelem nagrodzonym statuetką Amerykańskiej Akademii Filmowej), reżyserię, scenariusz adaptowany i rolę drugoplanową Roberta De Niro, który wcielił się w młodego Vita Corleone.

6. Dwunastu gniewnych ludzi (1957)

Ocena na IMDb: 9/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 100 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,7/10

"Dwanaście gniewnych ludzi" w reżyserii Sidneya Lumeta to kolejne w tym zestawieniu arcydzieło kina. Nominowany do trzech Oscarów film jest rewelacyjnym połączeniem dramatu sądowego oraz kryminału i skupia się na tytułowych dwunastu ławnikach próbujących uzgodnić wyrok w Nowojorskim Sądzie Okręgowym. Mają go wydać w sprawie nastolatka oskarżonego o zabójstwo ojca i nie mogą dojść do porozumienia.

Trzymający w napięciu film jest znany ze świetnych dialogów, złożonych postaci i akcji tylko w jednym miejscu – zamkniętej, dusznej sali dla ławników. "Dwunastu gniewnych ludzi" stawiało również trafne w latach 50. XX wieku pytania o system prawny i rasizm. Te są (niestety) aktualne do dziś.

5. Lista Schindlera (1993)

Ocena na IMDb: 9/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 98 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,4/10

"Lista Schindlera" zdobyła aż siedem Oscarów (w tym za najlepszy film roku) i jest uważana za jedno z najlepszych dzieł filmowych wszech czasów – i najbardziej wstrząsających. Regularnie pojawia się w zestawieniu najsmutniejszych filmów wszech czasów, budzi jednak wśród niektórych kontrowersje.

Dramat Stevena Spielberga okraszony znakomitą muzyką Johna Williamsa opowiada prawdziwą historię niemieckiego przedsiębiorcy Oscara Schindlera (Liam Neeson), który uratował około 1100 osób od śmierci w Holokauście. Jak? Masowo zatrudniał Żydów w swojej fabryce, aby uratować ich przed wywózką do obozów koncentracyjnych, za co otrzymał po wojnie tytuł Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata.

I chociaż "Lista Schindlera" pokazuje niepojęte piekło Zagłady, to udowadnia również, że czasami tylko jeden człowiek wystarczy, aby uczynić dobro w morzu zła.

4. Władca Pierścieni: Powrót króla (2003)

Ocena na IMDb: 9/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 94 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,4/10

Była pierwsza część, pora na trzecią, najbardziej epicką. "Władca Pierścieni: Powrót króla" znalazł się aż na czwartym miejscu zestawienia najlepszych dramatów, a dramatycznych wydarzeń jest w zakończeniu całej historii jeszcze więcej niż w poprzednich odsłonach trylogii Petera Jacksona.

"Powrót króla" uważany jest za jeden z najlepszych i wpływowych filmów w historii kina. Wskazują na to jego imponujące osiągnięcia. To najbardziej kasowy film 2003 roku i najbardziej kasowy film wszech czasów w momencie premiery (obecnie jest w pierwszej trzydziestce z ponad 1,1 mld dol. na koncie). Oprócz tego zgarnął aż 11 (!) Oscarów, we wszystkich kategoriach, w jakich był nominowany. Ta sztuka udała się do tej pory tylko trzem tytułom: "Ben-Hurowi", "Titanicowi" i właśnie "Powrotowi króla".

3. Mroczny Rycerz (2008)

Ocena na IMDb: 9/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 94 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8/10

"Mroczny Rycerz" Christophera Nolana to druga część trylogii o Batmanie, która miała premierę w 2008 roku. Mimo że to film superbohaterski, to ma elementy i kina akcji, i kryminału, i thrillera (według użytkowników IMDB to drugi najlepszy kryminał w historii oraz najlepszy thriller), i właśnie dramatu.

W tej mrocznej odsłonie komiksowej historii Batman (Christian Bale) współpracuje z prokuratorem okręgowym Harveyem Dentem (Aaron Eckhart) i porucznikiem policji Jamesem Gordonem (Gary Oldman), aby zmniejszyć przestępczość w Gotham. Ponosi jednak porażkę, gdy pojawia się nieprzewidywalny złoczyńca, Joker.

To film świetnie wyreżyserowany, zrealizowany i zagrany, trzyma w nieustannym napięciu, zadaje pytania o moralność, na które nie da się udzielić łatwej odpowiedzi, oszałamia szybką akcją i szokuje brutalnymi scenami. Do historii przeszedł również dzięki roli Heatha Ledgera, który został pośmiertnie nagrodzony Oscarem.

2. Ojciec chrzestny (1972)

Ocena na IMDb: 9,2/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 97 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,6/10

Był "Ojciec chrzestny II", pora na "Ojca chrzestnego". Dramat kryminalny Francisa Forda Coppoli na podstawie powieści Mario Puzo to arcydzieło, którego przedstawiać nie trzeba.

Kultowy film opowiada o sycylijskim klanie mafijnym, na którego czele stoi don Vito Corleone (Marlon Brando). Pokazuje bezwzględność i przemoc, które rządzą światem gangsterów, ale jednocześnie śledzi drogę do władzy młodego syna dona, Michela Corleone (Al Pacino) – początkowo niechętnego rodzinnemu dziedzictwu. Coppola nie tylko odświeżył kino gangsterskie, ale jednocześnie pokazał mafię w zupełnie nowym świetle, dzięki czemu stworzył nieśmiertelny klasyk.

1. Skazani na Shawshank (1994)

Ocena na IMDb: 9,3/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 89 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,8/10

Oto wielki zwycięzca tego rankingu i najlepszy dramat wszech czasów użytkowników IMDb. "Skazani na Shawshank" to ekranizacja krótkiego i nieco zapomnianego opowiadania Stephena Kinga i opowiada o niesłusznie skazanym mężczyźnie, który stara się przetrwać w brutalnym więziennym świecie. Film z Timem Robbinsem i Morganem Freemanem w reżyserii Franka Darabonta opowiada o nadziei, niezłomności ludzkiego ducha i przyjaźni oraz szczerze porusza.

To filmowy klasyk, chociaż (znowu) nieco lepiej doceniany przez widzów niż krytyków: to jeden z najbardziej uwielbianych przez nich filmów, również przez czytelników naTemat. Co ciekawe, "Skazani na Shawshank" byli nominowani do siedmiu Oscarów i nie dostali... żadnego, co do dziś budzi zaskoczenie. Jak to możliwe?! To jednak dowód, że Oscary wcale nie są potrzebne, żeby stać się kultowym filmem.