Słynne "Idiotki" wracają! Okuniewska bierze na tapet... hit Netfliksa

Ola Gersz

P o dwóch latach (!) od ostatniego odcinka hitowego podcastu "Ja i moje przyjaciółki idiotki" Joanny Okuniewskiej fanki i fanów tego komediowego podcastu o relacjach czeka wielki powrót wspólnego "idiotkowania". Do tego pierwsze dwa odcinki powstały we współpracy z Netfliksem. I to nie z byle jakiej okazji, bo premiery trzeciego sezonu hitowego serialu "Bridgertonowie". Ale spokojnie, odcinków będzie znacznie więcej.