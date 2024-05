"Timbaland płaczący do mojej 'Każdej nocy'. Nie mogę w to uwierzyć" – napisała Roxie Węgiel na Instagramie, załączając wideo z live'a. Z relacji 19-letniej gwiazdy wynika, że słynny producent muzyczny jest poruszony jej twórczością. To on kiedyś pomógł rozkręcić karierę Justina Timberlake'a.





Roxie Węgiel poruszyła amerykańskiego producenta. Na streamie odpalił jej piosenkę

Weronika Tomaszewska

