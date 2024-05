Roksana Węgiel odniosła się do poczynań Dagmary Kaźmierskiej. Jeszcze niedawno obie brały udział w programie "Taniec z gwiazdami" i często pochlebnie wypowiadały się na swój temat. Po wypłynięciu szczegółów ws. przeszłości 49-latki, aż trudno uwierzyć, co mówi o niej młoda wokalistka.

Roksana Węgiel skomentowała aferę z Dagmarą Kaźmierską. fot Artur Zawadzki/REPORTER // fot. Tik-Tok / Roxiewęgiel

W czasie emisji poszczególnych odcinków "Tańca z gwiazdami" nietrudno było zauważyć, że Roksana Węgiel i Dagmara Kaźmierska się zaprzyjaźniły. Druga z wymienionych uczestniczek nawet typowała 19-latkę na zwyciężczynię show.

Po artykułach Gońca, w których opisano przerażające zeznania na temat zachowania Kaźmierskiej, w sieci zawrzało. Nie brakuje teraz słów krytyki wobec "celebrytki". W jednym z wywiadów Roxie skomentowała tę sprawę.

– To jest przykre. Ja jej współczuję, bo ona (Kaźmierska - przyp. red.) nigdy tego nie ukrywała. Nie mówię o szczegółach, bo tak naprawdę nikt z nas nie wie, co było prawdą, co nie było prawdą. Ale kiedy ktoś już odsiedział swoją karę, pokutował za swoje winy, to nie powinno się do tego wracać – stwierdziła w rozmowie z Party.

– Ja ją (Kaźmierską - przyp. red.) poznałam prywatnie, ona robi bardzo dużo dobrego. Może to są rzeczy, o których ona nie mówi publicznie – pomaga dzieciom, ludziom, którzy tego potrzebują. Uważam, że ona ma naprawdę dobre serce – dodała.

Szczegóły kryminalnej przeszłości Kaźmierskiej nagłośnione...

Jeszcze niedawno kariera medialna Dagmary Kaźmierskiej rozwijała się w najlepsze. Polsat zaprosił ją do "Tańca z gwiazdami". Nagrano także format "Dagmara szuka męża". Wcześniej Kaźmierska wypromowała się na programie "Królowe życia".

Jednocześnie nie było tajemnicą, że przed laty (w 2009 r.) została zatrzymana, a następnie skazana prawomocnym wyrokiem za "działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji". Miała spędzić w więzieniu 4 lata, ale ostatecznie skrócono jej odsiadkę do 14 miesięcy, po tym jak biegli psychiatrzy stwierdzili, że stan jej syna Conana się pogarsza.

Pod koniec kwietnia światło dzienne ujrzały doniesienia o szczegółach przestępczego działania "królowej życia". Ten temat podjął portal Goniec.pl.

Jak można było przeczytać, kiedy jedna z kobiet chciała uciec z agencji towarzyskiej, prowadzonej przez Kaźmierską, ta miała ją pobić, a "za karę" miała zlecić na niej gwałt. W kolejnym materiale poznajemy historię, której już sam tytuł: "Jak Kaźmierska skatowała kobietę w ciąży", jest przerażający. Minął tydzień, a Goniec upublicznił trzecią historię kobiety, za której "uwolnienie ludzie Kaźmierskiej mieli kazać płacić haracz".

Po tych dramatycznych materiałach Polsat odciął się od "celebrytki". Próżno było szukać o niej wzmianek w "TzG". Ponadto z serwisu streamingowego zniknęły wszystkie odcinki programu "Dagmara szuka męża".