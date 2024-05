Gwiazda polskiego Sportu z własną lalką Barbie! "Wygląda jak ja"

Ogłoszono dziewięć nowych Barbie Role Models, czyli wzory do naśladowania dla dziewczynek. Tym razem to dziewięć sportsmenek z całego świata. Obok gwiazdy tenisa Venus Williams znalazła się Polka Ewa Swoboda. Lekkoatletka i sprinterka nie kryje radości i wzruszenia, zapozowała też ze swoją własną Barbie, która ma nawet podobne tatuaże. Swoboda została wyróżniona za konkretną rzecz.

Ewa Swoboda doczekała się własnej lalki Fot. Instagram / Ewa Swoboda

Barbie Role Models (po polsku: Wzory do naśladowania) to projekt Mattel, który "wyróżnia historie i postawy niezwykłych kobiet, by inspirować dziewczynki do wiary w siebie i swój potencjał". "W ramach Projektu Dream Gap przedstawiamy wyjątkowe kobiety – wzory do naśladowania – aby pokazać dziewczynkom, że niemożliwe nie istnieje i w przyszłości mogą być, kim chcą" – podkreślają twórcy lalek Barbie.

Swoje własne lalki dostały już m.in. laureatki Oscara Viola Davis i Helen Mirren, gwiazdy muzyki Shania Twain i Kylie Minogue, polska lekkoatletka Anita Włodarczyk, kosmonautka Anna Kikina, tenisistka Naomi Osaka, producentka Shonda Rhimes, szefowa kuchni Helene Darroze czy naukowczyni dr Maggie Aderin-Pocock.

Ewa Swoboda została Barbie Role Model razem z Venus Williams! Ma własną lalkę Barbie

W środę Mattel ogłosił dziewięć nowych Barbie Role Models – to sportsmenki z całego świata. "Barbie od 65 lat walczy o więcej historii dla dziewczynek i nadal to robi. Obchody 65. urodzin Barbie trwają, a my wyróżniamy dziewięć profesjonalnych sportowczyń z całego świata, których doskonałość w sporcie inspiruje dziewczynki do dalszej gry" – czytamy w komunikacie.

Kogo wyróżniono? To: amerykańska tenisistka Venus Williams, australijska piłkarka Mary Fowler, kanadyjska piłkarka Christine Sinclair, francuska bokserka Estelle Mossely, hiszpańska paratriatlonistka Susana Rodriguez, włoska pływaczka Federica Pellegrini oraz gimnastyczki, Brazylijka Rebeca Andrade i Meksykanka Alexa Moreno.

Wśród nowych Barbie Role Models znalazła się również Polka. To lekkoatletka, sprinterka i olimpijka Ewa Swoboda.

"Determinacja, talent i nieustraszona natura czołowej europejskiej sprinterki Ewy Swobody stanowią źródło inspiracji dla młodych dziewcząt na całym świecie. Jest ona trzykrotną medalistką Halowych Mistrzostw Europy oraz medalistką Halowych Mistrzostw Świata z wynikiem 7,01 sekundy w biegu na 60 metrów, co jest światowym rekordem" – wprowadza nową Barbie Role Model firma Mattel.

Swoboda zapozowała już z własną lalką, która ma nawet podobne tatuaże na całym ciele, makijaż i czarne paznokcie. Barbie Ewa Swoboda ubrana jest w jasnofioletowy strój PUMA oraz pomarańczowe buty do biegania.

"Przedstawiam Wam… lalkę Barbie Ewę Swobodę! Jestem przeszczęśliwa, że Barbie doceniła moją historię i wyróżniła mnie obok ośmiu innych niesamowitych sportsmenek z całego świata tytułem Barbie Role Model. Wciąż nie mogę w to uwierzyć! Jako mała dziewczynka bawiłam się lalkami, a teraz mam własną lalkę Barbie, która wygląda jak ja – jedyny taki egzemplarz na świecie" – napisała Swoboda na Instagramie.

Sportsmenka ma także marzenie. "Chcę, aby moja historia pokazywała, że zawsze warto być sobą. Nie trzeba spełniać niczyich oczekiwań ani dopasowywać się do narzuconych ram, by osiągać swoje cele. Każdy z nas ma prawo wyrażać siebie na swój sposób" – dodała i zakończyła wpis: "Thank you Barbie!".

Lalka Barbie Ewy Swoboda nie trafi do sprzedaży, podobnie jak inne Barbie Role Models. Jej egzemplarz jest unikatowy. Gratulujemy!

