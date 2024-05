Liroy opowiedział w nowym wywiadzie o traumatycznych przeżyciach z dzieciństwa. – Dziwnym trafem w moim życiu wciąż pojawiają się ludzie, którzy są przemocowi. To jest straszna rzecz, ponieważ przeżywa się to wszystko ponownie – wyznał raper.

Liroy opowiedział o swoim trudnym dzieciństwie. fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Liroy nie pierwszy raz wspomina w medialnej rozmowie o swoim życiu rodzinnym. Z relacji rapera wynika, że w jego domu rodzinnym była przemoc. Miały nawet pojawić się groźny śmierci. Wtedy młody Liroy uciekał od rodziców.

– Ja pierwszy raz z domu uciekłem, jak miałem sześć lat. Potrafiłem wtedy jechać 30 km do rodziców mojego starego i powiedzieć, żeby zrobili coś, bo ojciec nas chce zamordować – opowiadał w programie "Przez Atlantyk".

– Bywało, że nie miałem na jedzenie, mdlałem. Trzy razy z głodu zemdlałem, jak miałem z sześć, siedem lat. Byłem na ucieczce, mieszkałem w lesie. Kumpla, który miał mi przynieść jedzenie, złapano. Byłem zdesperowany. Złapałem samochód do Kielc i w nim zemdlałem – zwierzył się przed kamerami.

Liroy: Nie da się wyjść z kręgu przemocy

Piotr Liroy-Marzec udzielił ostatnio wywiadu serwisowi Interia. Na pytanie, jak udało mu się poradzić z traumatycznymi doświadczeniami, odpowiedział:

– Mam złą wiadomość. Nie da się wyjść z kręgu przemocy, nawet jeżeli samemu się tej przemocy nie stosuje. Dziwnym trafem w moim życiu wciąż pojawiają się ludzie, którzy są przemocowi. To jest straszna rzecz, ponieważ przeżywa się to wszystko ponownie.

W dalszej części rozmowy wspomniał, że obserwacja innych przemocowych zachowań tylko utwierdziła go w przekonaniu, że chciałby walczyć z tym okropnym schematem.

– Urwaliśmy się raz z Jackiem, moim przyjacielem, z którym często uciekałem z domu i wtedy miałem okazję zaobserwować, jak on pogubiony źle traktował ludzi, którzy byli dla nas dobrzy – zaczął wątek.

– W tamtym okresie przez jakiś czas mieszkaliśmy w kanałach Dworca Centralnego. Zakolegowałem się tam z jedną osobą. On był profesorem, wykładał na uniwersytecie, ale życie potraktowało go w taki sposób, że znalazł się w kanałach. I pamiętam, jak źle potraktowali go ludzie, których uważałem za mocnych, którzy mi ówcześnie imponowali. Wtedy stwierdziłem, że nie chcę taki być – dodał.

Liroy: Zrobiłem kiedyś krzywdę komuś, kto wcześniej mnie skrzywdził

Okazuje się jednak, że ostatecznie sam też popełnił wiele błędów. – Zrobiłem kiedyś krzywdę komuś, kto wcześniej mnie skrzywdził. Jednak patrząc na siebie w lustrze po tym zdarzeniu, jak wyglądałem, że wszędzie dookoła mnie była krew, zrozumiałem, że to jest coś, co nie chcę, żeby było obecne w swoim życiu – podkreślił.

Wielokrotnie byłem w sytuacjach, które mogłyby mnie złamać i pchnąć na stronę całkowitego zła. Pamiętam, jak wiązano mnie i traktowano jak zwierzę przez wiele dni i to w imieniu prawa. Niemniej wydaje mi się, że zobaczenie tego, jak zły mogę być i zastanowienie się, czy naprawdę tego chcę, dało mi bardzo dużo do myślenia. Liroy Interia

Na koniec nawiązał do walki o opiekę nad dziećmi. Liroy toczy bowiem batalię sądową z byłą partnerką z Joanną Krochmalską.

– Od lat zmagam się ze sprawami związanymi choćby z przemocą wobec moich dzieci (walka w sądzie o prawa do opieki nad dziećmi – przyp. red.). Jest to straszne. Czasem mam wrażenie, że ciągle jestem w jakimś koszmarze, że z tego nie wyszedłem, że ta przemoc nie odchodzi, że ciągle jest gdzieś obecna. Nawet jak zmieniam środowisko, ona ciągle powraca – podsumował.

Przypomnijmy, że Piotr Liroy–Marzec jest polskim raperem, producentem muzycznym i przedsiębiorcą. Poza muzycznym doświadczeniem próbował swoich sił w polityce – był posłem na Sejm w VIII kadencji.