To tutaj ma odbyć się pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka. "Uroczystość będzie miała charakter państwowy"

Weronika Tomaszewska

J an A.P. Kaczmarek zmarł we wtorek (21 maja) po długiej i ciężkiej walce z chorobą. Laureat Oscara za muzykę do "Marzyciela" zostanie pochowany w Krakowie. O ostatniej woli zmarłego kompozytora poinformował Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny rozpoczynającego się pod Wawelem 17. Festiwalu Muzyki Filmowej. Data pogrzebu nie została jeszcze ustalona.