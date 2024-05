Na plaży istne szambo. Tak właśnie wygląda dziś jedna z ulubionych wysp Polaków

Piotr Brzózka

C horwackie media alarmują: jedna z najpiękniejszych wysp na Adriatyku zmaga się z "katastrofą ekologiczną". Jej plaże miały się zamienić w... szambo. A wszystko to za sprawą setek statków przepływających każdego dnia w pobliżu i spuszczających do wody nieczystości.