Nowe fakty ws. zamachu na Fico. Zamachowiec powiedział, dlaczego strzelał do premiera Słowacji

Piotr Brzózka

J uraj C., który postrzelił słowackiego premiera Roberta Fico, powiedział przesłuchującym go sędziom, że żałuje swojego czynu. Wyjawił też, co powinien zrobić feralnego dnia. Jego słowa są zaskakujące...