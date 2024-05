Cichopek wraca do pracy w Polsacie. Już wiadomo, w jakiej roli ją zobaczymy

Jeszcze niedawno to Marcin Hakiel był gwiazdą Polsatu. Tymczasem media obiegły zaskakujące wieści o jego byłej żonie. Katarzyna Cichopek po latach przerwy ma wrócić do współpracy ze stacją. Jej menadżer zdradził, czym aktorka będzie się zajmowała.

Cichopek wraca do Polsatu. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Katarzyna Cichopek przez ostatnie trzy lata była prowadzącą "Pytania na śniadanie". Tworzyła tam duet z Maciejem Kurzajewskim. Po zmianie władzy i roszadach na Woronicza, nową szefową formatu została Kinga Dobrzyńska. Cały zespół gospodarzy został "wymieniony" na nowych prezenterów i prezenterki. Pożegnano się także z aktorką i dziennikarzem.

Dziś oboje nie narzekają na nudę. Po zwolnieniu z "PnŚ" ruszyli ze swoim podcastem pt. "Serio?" na YouTube. Zapraszają tam do rozmowy osoby z różnych branży. Na przykład w pierwszym odcinku gościli trenera mentalnego Jakuba B. Bączka.

Cichopek i nowa praca w Polsacie

Tymczasem okazuje się też, że Cichopek dostała pracę u konkurencji. Od kilku dni w sieci przewijały się plotki, jakoby gwiazda razem ze swoim nowym partnerem Maciejem Kurzajewskim miała wystąpić w kolejnym sezonie "Tańca z gwiazdami".

Menadżer aktorki w rozmowie z Pomponikiem postanowił rozwijać wszelkie wątpliwości. Okazuje się, że Cichopek zobaczymy w Polsacie, ale w zupełnie innej roli niż spekulowano. Poprowadzi jedną z imprez stacji.

– Kasia została zaproszona jako współprowadząca jubileusz Majki Jeżowskiej i to zaproszenie przyjęła. Będzie to dla niej powrót na deski Opery Leśnej po czternastoletniej przerwie w Polsacie. W 2010 roku prowadziła w sopockim amfiteatrze festiwal Top Trendy – mówił agent aktorki.

Oni też mieli swoje "pięć minut". Rozpoznasz tych celebrytów po jednym kadrze? [QUIZ]

Dodajmy, że niedawno dziennikarze dopytali o współpracę z Cichopek nowego dyrektora Polsatu Edwarda Miszczaka. Z jego słów może wynika, że prezenterkę być może zobaczymy jeszcze w innej roli.

– Co do Kasi Cichopek, to nie mogę jeszcze odpowiedzieć na to pytanie. W każdym razie pracujemy nad programem porannym – powiedział Miszczak dla jastrząbpost.pl. Przypomnijmy, że prace nad śniadaniówkę Polsatu trwają już od pewnego czasu.