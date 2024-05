Znaleziono rower, który może należeć do Andrzeja Małża. 57-letni Polak zaginął w minioną niedzielę we Francji. Od tego czasu trwają jego intensywne poszukiwania. Mężczyzna nie daje żadnych oznak życia.

Andrzej Małż zaginął we Francji. Znaleziono rower 57-letniego Polaka Fot. Ania Freindorf/REPORTER, Police nationale des Hautes-Alpes/Facebook

Andrzej Małż po raz ostatni był widziany 19 maja w Briançon, niewielkiej miejscowości położonej we francuskim departamencie Alpy Wysokie. Mieszkający tam na stałe 57-latek wybrał się wtedy na przejażdżkę rowerem do miejscowego parku. Nie wrócił do domu. Choć zrozpaczeni bliscy czekają na kontakt, nie zdradza od tego czasu jakichkolwiek oznak życia.

Córka pana Andrzeja napisała w poniedziałek (20.05) na Facebooku: "Bardzo proszę o pomoc w odnalezieniu mojego taty. Wyszedł wczoraj tj. 19.05.3024 do parku Chanoine Motte w miejscowości Briançon i od tamtej pory słuch po nim zaginął. Nie jest to podobne do taty dlatego bardzo proszę jeżeli ktoś go widział bardzo proszę o kontakt! Tata mieszka w Briancon 8 lat, zna tą miejscowość".

Dwa dni później kobieta alarmowała w swoich mediach społecznościowych, że "francuska policja robi ogromne problemy z namierzeniem telefonu taty, oznajmują, że nie są w stanie tego zrobić, ponieważ numer jest Polski". Jej zdaniem miejscowe służby pracują w taki sposób, że trzeba działać na własną rękę.

Ostatecznie rodzina zwróciła się o dodatkową pomoc do polskich detektywów. – O naszych działaniach została poinformowana polska ambasada, jak również polska i francuska policja. W dniu wczorajszym, skupiliśmy się na tym, aby odtworzyć ostatnie kilka godzin, kiedy z panem Andrzejem był jeszcze kontakt. Niestety to jedno z tych zaginięć, gdzie człowiek "w biały dzień znika bez śladu" – powiedział Dawid Burzacki, szef polskiego zespołu detektywów, cytowany przez WP.

Znaleziono rower Andrzeja Małża. Los 57-letniego Polaka wciąż jest nieznany

Póki co, doniesienia spływające z Francji nie są optymistyczne. Media informują, że udało się odnaleźć rower, który może należeć do Andrzeja Małża. Wciąż nieznany jest natomiast los mężczyzny.

Miejscowa policja opublikowała informację na temat jego poszukiwań. W komunikacie poproszono wszystkie osoby, które mają informacje pomocne w lokalizacji Polaka o kontakt z komisariatem.

Francuska policja podała rysopis mężczyzny: wzrost 170-180 cm, brązowe oczy, ogolona głowa, brak znaków szczególnych. W momencie zaginięcia był ubrany w czarne spodnie i białą koszulkę.