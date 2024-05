Nie żyje Johny Wactor. 37-letni aktor popularnego serialu zginął podczas próby kradzieży

Johnny Wactor, aktor najlepiej znany z roli Brando Corbina w serialu "Szpital miejski" ("General Hospital), został zastrzelony podczas próby kradzieży katalizatora w Los Angeles w sobotę. Miał jedynie 37 lat.

Nie żyje Johnny Wactor Fot. Instagram / johnnywactor

Według policji w Los Angeles, Johnny Wactor został śmiertelnie postrzelony przez jednego z trzech podejrzanych, którzy próbowali wyciąć katalizator z jego samochodu około godziny 3 rano w sobotę w okolicy ulic Pico Boulevard i Hope Street. Po oddaniu strzału złodzieje uciekli. Aktor został przetransportowany do szpitala, niestety zmarł. Miał 37 lat.

Agent aktora David Shaul potwierdził śmierć Wactora w "Variety". "Johnny Wactor był niesamowitym człowiekiem. Nie tylko utalentowanym aktorem oddanym swojej sztuce, ale również prawdziwym moralnym wzorem dla wszystkich, którzy go znali. Symbolizował ciężką pracę, wytrwałość i postawę 'nigdy się nie poddawaj'" – czytamy.

Shaul dodał, że "we wzlotach i upadkach tego wymagającego zawodu (Wactor) zawsze trzymał głowę wysoko i dążył do bycia najlepszym, jakim mógł być". "Czas spędzony z Johnnym był przywilejem, którego życzylibyśmy każdemu. Dosłownie oddałby ci koszulę z pleców. (...) Pozostawi dziurę w naszych sercach na zawsze" – zakończył wzruszające oświadczenie agent Johnny'ego Wactora.

Nie żyje Johnny Wactor. Aktor "General Hospital" miał 37 lat

Johnny Wactor był najbardziej znany z roli w popularnej amerykańskiej operze mydlanej "General Hopital" ("Szpital miejski"), która rozgrywa się w środowisku medycznym i jest emitowana w stacji ABC od 1963 roku. Wcielił się w niej w rolę Brando Corbina, syna Gladys Corbin (Bonnie Burroughs), który był żonaty z narkomanką Sashą Corbin (Sofia Mattsson). Grał w serialu od 2020 do 2022 roku i wystąpił w ponad 160 odcinkach.

Wactor zadebiutował w telewizji w serialu dramatycznym Lifetime "Poślubione armii" w których pojawiał się w różnych rolach gościnnych w latach 2007-2009. Wystąpił również gościnnie w serialach: "Westworld", "The OA", "Jednostka 19", "Siberia", "Agent X", "Vantastic", "Królestwo zwierząt", "Hollywood Girl", "Training Day", "Zabójcze umysły", "Struggling Servers", "Age Appropriate", "Agenci NCIS", "The Passenger" i "Barbee Rehab".

Po swojej roli w "Poślubionych armii" Wactor pracował nad wieloma filmami krótkometrażowymi, jak: "The Grass Is Never Greener", "GoldenBox", "The Con-Artist", "Flyover States", "A Most Suitable Applicant", "The Interrogation", "Anything for You, Abby", "The Relic" i "We Won’t Forget". Napisał i zagrał równiż w krótkometrażowym filmie z 2022 roku "Broken Riders".

Wactor wystąpił także w kilku filmach pełnometrażowych, w tym w "Ostatnia misja USS Indianapolis" z 2016 roku w reżyserii Mario Van Peeblesa, w którym wystąpili Nicolas Cage, Tom Sizemore i Thomas Jane. 37-letni aktor pozostawił po sobie matkę Scarlett oraz braci Lance'a i Granta.

