M organ Spurlock, twórca filmów dokumentalnych, który w swoim nominowanym do Oscara filmie "Super Size Me" z 2004 roku codziennie przez miesiąc jadł w McDonald's, zmarł w czwartek. Miał 53 lata. Jego kontrowersyjny dokument mocno wpłynął na podejście konsumentów do branży fast food. Z kolei w 2017 roku na fali ruchu #MeToo Spurlock sam z siebie przyznał się do nadużyć seksualnych.





Nie żyje autor kontrowersyjnego dokumentu o fast foodach. Morgan Spurlock miał tylko 53 lata

Ola Gersz

