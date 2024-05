Milan Design Week 2024. Honda główną atrakcją wystawy Vanity Fair "Garden of Ideas"

Na zaproszenie Hondy odwiedziłam Mediolan, by obejrzeć modele koncepcyjne Hondy: SUSTAINA-C Concept i Pocket Concept, które zostały zaprezentowane wraz z seryjnym modelem skutera SH125 "Vetro". Wszystkie one ukazują korzyści płynące ze zrównoważonego wykorzystania materiałów produkcyjnych.

Sustaina-C – koncept samochodu z paneli akrylowych

Sustaina-C to koncept, dzięki któremu możemy uwolnić się od ograniczeń związanych z wyczerpującymi się surowcami na świecie. Panele tego małego, elektrycznego samochodu zostały wyprodukowane przy użyciu żywic akrylowych, pochodzących z recyklingu, dzięki czemu nie wymagają lakierowania.

Pozwoliło to na stworzenie nielakierowanego wykończenia, którego pominięcie może zmniejszyć emisję zanieczyszczeń na etapie produkcji nawet o 45 proc. Przedstawiciele Hondy zapewniają, że panele z żywic akrylowych cechuje wysoka odporność na pęknięcia oraz podkreślają, że nie ulegają one zniszczeniu ze względu na pogodę.

Pocket Concept – kieszonkowy skuter

Pocket Concept to mały, elektryczny skuter, który mieści się w bagażniku samochodu Sustaina-C. Służy on przemieszczaniu się po krótkich trasach, tam, gdzie nie da się po prostu dojechać samochodem.

Honda SH125i teraz w wersji Vetro

Trzecim zaprezentowanym pojazdem był skuter Honda SH125i Vetro, edycja z półprzezroczystymi zielonymi panelami, również bez powłoki lakierniczej.

Honda w Museo Diocesano

Modele Hondy prezentowane w Museo Diocesano promowały design, innowacyjność i zrównoważony rozwój, demonstrując wyjątkowe walory estetyczne, uzyskane dzięki wtórnemu wykorzystaniu materiałów produkcyjnych. Takie podejście przyczynia się również do zmniejszania emisji CO2 poprzez wprowadzenie do procesu produkcyjnego bardziej innowacyjnych, pochodzących z recyklingu elementów.

Poprzez poszukiwanie sposobów na ograniczenie wydobycia surowców i osiągnięcie bardziej energooszczędnego, niskoemisyjnego recyklingu, Honda chce przyspieszyć przejście od modelu biznesowego opartego na masowej konsumpcji do modelu opartego na obiegu zamkniętym.

Cele te mieszczą się w ramach strategii "Triple Action to Zero", której celem jest osiągnięcie 46 proc. redukcji emisji CO2 z działalności korporacyjnej do 2030 r. i osiągnięcie przez Hondę neutralności węglowej do 2050 r. Ten ambitny plan mają firmie pomóc osiągnąć m.in. takie pojazdy jak zaprezentowane podczas Milan Design Week.

Wydarzenie Vanity Fair Italia "Garden of Ideas" odbyło się w Museo Diocesano w Mediolanie w dniach 16-21 kwietnia 2024 i było świętem wzornictwa, innowacji i zrównoważonego rozwoju.