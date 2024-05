Te słowa Kwaśniewskiej zaskoczą wielu. "Nie krzyczałam, że nie chcę dzieci"

Aleksandra Kwaśniewska nie raz już odnosiła się do ciągłych komentarzy i pytań: "kiedy dziecko". W jednym z najnowszych wywiadów zwróciła uwagę na inny aspekt swojej postawy. – Mi się przypisuje słowa, których ja właściwie nie mówię – przyznała. Już wiemy, co miała dokładnie na myśli.

Aleksandra Kwaśniewska o dzieciach. Fot. Mateusz Jagielski / East News

Aleksandra Kwaśniewska jest szczęśliwą żoną Kuby Badacha od ponad dekady. W tym czasie córka byłego prezydenta usłyszała setki pytań o macierzyństwo i plany na potomstwo.

Był prezenterka TVN otwarcie mówiła o tym, że nie podoba jej się taka postawa ciekawskich osób i nie ma zamiaru tłumaczyć się ze swoich życiowych wyborów.

Ostatnio Kwaśniewska udzieliła wywiadu dla "Wprost", w którym zaznaczyła, że jej słowa są często źle interpretowane.

– Mi się przypisuje słowa, których ja właściwie nie mówię, bo moje stanowisko nie do końca jest takie. To nie jest tak, że ja chodzę i krzyczę, że nie chcę mieć dzieci. Ja mówię coś innego – a mianowicie to, że ten fakt nie powinien nikogo interesować – podkreśliła.

– Tak samo, jak to, kiedy kobiety mają dzieci, nie powinno nas interesować czy te dzieci były planowane, czy to może była wpadka. Jakie to były okoliczności. Tak samo nie powinno nas interesować, dlaczego dana kobieta dzieci nie ma, a towarzyszy temu – moim zdaniem – takie mocno niezdrowe zainteresowanie – dodała.

Córka byłego prezydenta podkreśla: Ja nigdy nie wypowiedziałam się o powodach braku potomstwa

Ola Kwaśniewska wyznała, że "nie bardzo rozumie, dlaczego to kogokolwiek emocjonuje". – To w końcu są wybory innych ludzi – a czasem też nie wybory, tylko tak się złożyło – stwierdziła.

Kwestia bezdzietności wciąż budzi skrajne emocje w społeczeństwie. Była prowadząca "Miasto kobiet" uważa, że ataki czy krytyka za odmienne poglądy mogą mieć podłoże w decyzjach autorów takich komentarzy.

– Ja tego absolutnie nigdy nie powiedziałam (że wybieram świadomy brak potomstwa – przyp. red.). To jest niebywałe, że wszyscy mi wkładają w usta taką wypowiedź. Właśnie nigdy publicznie nie wypowiedziałam się na temat powodów odnośnie tego, że nie mam dzieci. Ja mówiłam coś innego – mówiłam, że ja nie powinnam musieć odpowiadać na te pytania, bo tu jest ta granica mojej prywatności – podsumowała.