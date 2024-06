Ukraińcy przejęli znaną kaliską firmę. Wyrzucają z pracy całą załogę

Pracownicy spółki Calfrost przy ul. Wrocławskiej w Kaliszu z niepokojem patrzą w przyszłość. Wkrótce pracę straci ponad 50 osób. Spółkę, a dokładnie firmę Nordis, do której ona należy, kupili Ukraińcy, którzy teraz likwidują kaliski zakład.

Kalisz. Ukraińska firma zwolni wszystkich pracowników przejętej firmy. Fot. EAST NEWS

Jak podał portal faktykaliskie.pl, w zeszłym roku producenta mrożonek Nordis, do którego należy Calfrost, kupiła ukraińska spółka Three Bears (Trzy Niedźwiedzie). To także producent lodów i mrożonek. Jej właścicielem jest 48-letni Dmytro Uszmaiew.

Ukraińcy przejęli polską spółkę. 54 osoby stracą pracę

Tej zmiany właściciela spółka nie przetrwa, gdyż kaliski Calfrost zostanie zamknięty, a pracę stracą 54 osoby. Pracownicy otrzymali wypowiedzenia w kwietniu. Z końcem kwietnia zostaną zatem bez zatrudnienia. Niektórzy pracowali tam od lat.

Ukraiński właściciel wysłał w tej sprawie pismo do Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. Jak wyjaśnił, powodem zwolnień jest trudna sytuacja ekonomiczna spółki.

– Jako powód zwolnień podano trudną sytuację ekonomiczną spółki spowodowaną wzrostem cen i kosztów związanych z prowadzeniem firmy, co skutkować będzie koniecznością zaprzestania prowadzenia działalności – powiedział serwisowi Tomasz Karski, Starszy Inspektor ds. obsługi kancelarii PUP w Kaliszu.

faktykaliskie.pl piszą także, że zdaniem pracowników zakład był w dobrej kondycji finansowej i mógłby działać dalej.

Co więcej, PUP wystosował pismo do pracodawcy, proponując zorganizowanie spotkania dla pracowników i ustalenia zakresu pomocy oraz wsparcia osób zwalnianych. – Do dnia dzisiejszego pracodawca nie ustosunkował się do pisma – poinformował portal kaliski pośredniak.

Niestety, więcej Polaków ostatnio traci pracę w wyniku grupowych zwolnień. Kilka dni temu nasz serwis InnPoland informował, że kolejne firmy decydują się na drastyczne kroki w obliczu kłopotów finansowych.

Inne duże zwolnienia pracowników w Polsce

O problemach finansowych informowało m.in. PKP Cargo oraz Walcownia Rur "Andrzej" w Zawadzkiem, jeden z największych pracodawców w powiecie strzeleckim. Ta druga ogłasza likwidację oddziału. Na bruk trafi 400 wieloletnich pracowników.

W zakładzie produkcyjnym zatrudnionych jest dokładnie 435 osób, z czego wypowiedzenie otrzymało już 400 pracowników. O sytuacji poinformował "Fakt".

– To był szok. Poszliśmy na spotkanie z zarządem i dowiedzieliśmy się, że zamkną zakład – powiedział w rozmowie z dziennikiem Dariusz Brzęczek, przewodniczący Solidarności w Alchemia S.A.

Pracownicy byli świadomi pogarszającej się sytuacji w zakładzie, ale nie przewidywali, że stracą źródło utrzymania. Niektórzy pracowali w Walcowni 35 lat. Tragedia dotknie także ich rodzin.

Natomiast państwowy operator kolejowych przewozów towarowych opublikował komunikat, że uruchamia program skierowania 30 proc. załogi na tzw. nieświadczenie pracy przez rok. Program obejmie wszystkie grupy zawodowe pracowników, w tym szczeble kierownicze. Szczegóły opisaliśmy w tym tekście.