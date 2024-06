Afera w Radiu Lublin, oburzona polityczka KO opuściła debatę. "Wygłaszał narrację Putina"

W przyszłą niedzielę Polacy pójdą głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W ten weekend i przez przyszły tydzień będą odbywać się ostatnie spotkania i debaty wyborcze. Jedno z nich miało właśnie miejsce w Radiu Lublin. Była tam również Marta Wcisło, która wyszła oburzona po spięciu z kandydatem z antyunijnego komitetu, który też startuje w tych wyborach.

Afera w studia Radia Lublin. Polityczka KO wyszła oburzona. Fot. M.Wcisło/serwis X

"Podczas debaty w Radiu Lublin wyłączono mi mikrofon, gdy zareagowałam na słowa, że Unia Europejska to szambo. Prowadzący nie zareagowali, kiedy przedstawiciel komitetu Polexit wygłaszał narrację Putina. Nie będę brała udziału w takiej dyskusji, opuściłam studio" – napisała Marta Wcisło z KO na portalu X.

Afera w studia Radia Lublin. Polityczka KO wyszła oburzona

O co dokładnie chodzi? Polityczka KO chciała włączyć się w dyskusję w czasie w czasie wypowiedzi Leszka Szymborskiego z KWW Polexit. – Przedstawiciele partii, które wprowadziły nas do tego szamba, jakim jest Unia Europejska, mówią: dajcie nam władzę, a my to wszystko naprawimy – powiedział. Jego zdaniem UE to "twór komunistyczny".

Wcisło odparowała mu na to: – I pan kandyduje to tego tworu. Wówczas jeden z prowadzących to spotkanie w Radiu Lublin Jacek Bieniaszkiewicz zarządził, aby wyłączyć polityczce KO mikrofon.

Potem jak gdyby nigdy nic Leszek Szymborski mógł perorować o konieczności opuszczenia UE przez Polskę. Jakby tego było mało red. Bieniaszkiewicz przeprosił słuchaczy i uczestników za posłankę Wcisło. – Jest niedopuszczalne – powiedział.

Na to z kolei zareagowała Wcisło. – Nie będę tolerować nazywania Unii Europejskiej szambem – zauważyła, podkreślając, że prowadzący powinni reagować na wypowiedzi takie jak przedstawiciela komitetu Polexit. – Nie jesteśmy stroną debaty – uznał pracownik radia. Z powodu takiego rozwoju sytuacji polityczka KO wyszła ze studia.

Wybory do PE są 9 czerwca. Nowy sondaż

Jak jednak wygląda poparcie na ponad tydzień do wyborów do PE? Z najnowszego badania IPSOS dla "19:30" dla stacji TVP wynika, że na PiS chce zagłosować 30 proc. badanych, a na KO 29 proc.

Na trzecim miejscu jest Konfederacja, która uzyskałaby 13 proc. poparcia. Potem mamy Trzecią Drogą (9 proc.), Lewicę (8 proc.) i Bezpartyjnych (1 proc.).

1 proc. pytanych wybrało "inny komitet", a komitet POLEXIT miał 0 proc. 9 proc. Polaków nie miało zdania w tej kwestii.

Sondaż zrealizowany metodą CATI w dniach 22-25 maja br. Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Polacy pójdą głosować w wyborach do PE w przyszłą niedzielę 9 czerwca. Głosować będzie można od godz. 7 do 21. Potem poznamy pierwsze wyniki exit poll.

Czytaj także: https://natemat.pl/557969,podstepem-wywiezli-dzieci-na-wiec-poslanka-ko-wysuwa-mocne-oskarzenia-wobec-pis