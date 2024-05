"Podstępem wywieźli dzieci na wiec". Posłanka KO wysuwa mocne oskarżenia wobec PiS

Już za nieco ponad tydzień Polacy pójdą oddać głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tymczasem polityczka KO Alicja Łepkowska-Gołaś wystosowała pod adresem PiS poważne oskarżenia. Grupa dzieci miała zostać niedawno podstępem zawieziona na wiec poparcia dla Macieja Wąsika.

Posłanka KO wysuwa mocne oskarżenia wobec PiS. Chodzi o dzieci. Fot. Tomasz Jastrzebowski / REPORTER; X.com / LepkowskaGolas

– Więzienie to za mała kara dla tej PiS-owskiej patologii. Wyobraźcie sobie, że w województwie podlaskim podstępem wywieźli dzieci na wiec propagandowy PiS. Podstawili autokar pod szkołę i powiedzieli dzieciom, że jadą na wycieczkę i tym samym są zwolnione z ostatniej godziny – mówiła na nagranym wideo posłanka KO Alicja Łepkowska-Gołaś.

Posłanka KO wysuwa mocne oskarżenia wobec PiS

Jak dodała, "jak wszystko z ust PiS, to również było kłamstwem". – Dzieci bez wiedzy i zgody rodziców pojechały na wiec poparcia dla kryminalisty Wąsika. Była tam też Szydło i inni działacze – wyliczała.

I podsumowała: – Czy to brzmi jak nielegalne zmuszanie dzieci do agitacji wyborczej? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie... Takie metody proszą się o najwyższy wymiar kary. Dlatego idźmy na wybory 9 czerwca i wybierzmy silną Polskę w Europie!

Przypomnijmy, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński trafili najpierw do aresztu na Grochowie po głośnym zatrzymaniu w Kancelarii Prezydenta. Wcześniej nakaz doprowadzenia ich za kratki wydał sąd. Obaj zostali skazani za nadużycia władzy podczas realizacji zadań związanych z tak zwaną aferą gruntową.

Wąsik i Kamiński wyszli z więzienia dzięki Dudzie

Wąsik i Kamiński przebywali w zakładach karnych od 9 do 24 stycznia. Obaj uważali się za więźniów politycznych, w związku z czym podjęli strajk głodowy. Po wyjściu opowiadali o "torturach" stosowanych wobec Kamińskiego, który miał być w niehumanitarny sposób dokarmiany przez sondę.

– Służba więzienna była profesjonalna. Trafiłem na ludzi, którzy rozumieli moją sytuację. Nie spotkałem się z żadną złośliwością. Nie traktowali mnie jednak w jakiś szczególny sposób – mówił Wąsik na antenie RMF FM kilka dni po wyjściu na wolność.

Jak jednak wygląda poparcie na ponad tydzień do wyborów do PE? Z najnowszego badania IPSOS dla "19:30" dla stacji TVP wynika, że na PiS chce zagłosować 30 proc. badanych, a na KO 29 proc.

Na trzecim miejscu jest Konfederacja, która uzyskałaby 13 proc. poparcia. Potem mamy Trzecią Drogą (9 proc.), Lewicę (8 proc.) i Bezpartyjnych (1 proc.).

1 proc. pytanych wybrało "inny komitet", a komitet POLEXIT miał 0 proc. 9 proc. Polaków nie miało zdania w tej kwestii.

Sondaż zrealizowany metodą CATI w dniach 22-25 maja br. Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.