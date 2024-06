Mieszkańcy 11 województw dostali w sobotę alerty RCB, które przestrzegają przed niebezpieczną pogodą. Ostrzeżenia wydało także IMGW: zarówno pierwszego, jak i drugiego, wyższego stopnia. Burze, ulewy i wichury, a także grad występują już w wielu regionach w Polsce. Niestety lokalnie doszło także do podtopień.

Ta sobota jest burzowa i deszczowa. I to niemal w całej Polsce Fot. Zrzut ekranu / Wxcharts.com

"Uwaga! Dziś (01.06) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" – brzmi treść alertu RCB, który w sobotę 1 czerwca otrzymali SMS-owo mieszkańcy 11 województw.

Rozesłano je w województwach: lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim, śląskim, opolskim, małopolskim oraz świętokrzyskim.

Burze i ulewy w Polsce. Są też podtopienia

W mediach społecznościowych pojawiają się już się zdjęcia i filmy burz oraz ulew. Mocno pada w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, m.in. w Lubinie, w którym wystąpiły już podtopienia, o czym informuje na X Sieć Obserwatorów Burz.

Z kolei we wsi Rajbrot w Małopolsce spadł grad, a w Lipnicy Górnej (województwo małopolskie) niebo przecięły błyskawice. Zalania i podtopienia pojawiają się też w Płocku na Mazowszu, a takich miejsc jest w Polsce coraz więcej.

"Potężna nawałnica przeszła po godz. 10 nad Błaszkami w województwie łódzkim. Złamanie pogody trwało około 40 minut, a jego skutkiem jest zalane miasto i okoliczne miejscowości" – informuje Polsat News. Pracuje tam już 10 zastępów straży pożarnej.

Alert RCB na sobotę 1 czerwca: możliwe burze, ulewy i silny wiatr. Jak się zachowywać?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi na swojej stronie internetowej nie tylko, aby unikać otwartej przestrzeni podczas burz, ulew i silnego wiatru oraz śledzić kolejne komunikaty.

Doradza również, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom (zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz), usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, a także – w przypadku zaparkowania samochodu pod drzewami – przeparkować auto w bezpieczne miejsce.

Czytamy także, aby przygotować oświetlenie zastępcze, np. latarki z zapasem baterii, gdyż wiatr może uszkodzić linie energetyczne. RCB alarmuje też, aby uważać podczas jazdy samochodem. "Po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu" – przestrzega rządowa instytucja.

Co w przypadku możliwych podtopień? "Słuchaj komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnym radiu lub telewizji; przenieś wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku; zadbaj o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany; pojazdy z terenu posesji przestaw w niezagrożone miejsca; zabezpiecz budynek i przygotuj worki z piaskiem – brzmi informacja na stronie RCB.

Przypomnijmy, że alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. "Jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje naprawdę duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze" – informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Ostrzeżenia IMGW na sobotę 1 czerwca

Ostrzeżenia na sobotę 1 czerwca (pierwszego i drugiego stopnia) wydał również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "Dziś praktycznie w całym kraju prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h" – informuje IMGW. Może pojawić się także grad.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia wydano w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim (oprócz powiatu ostrzeszowskiego i kępińskiego), łódzkim (oprócz powiatu wieruszowskiego), dolnośląskim (powiaty zachodnie), opolskim (powiaty wschodnie), śląskim, małopolskim (oprócz powiatów wschodnich), świętokrzyskim (oprócz powiatów wschodnich), mazowieckim (oprócz powiatów wschodnich oraz powiatu lipskiego i zwoleńskiego) oraz warmińsko-mazurskim (powiaty południowo-zachodnie).

"Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych". Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia ze strony IMGW

Z kolei ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia (niższego) obowiązują w województwach: zachodniopomorskim (powiaty południowe), pomorskim (powiaty południowe, powiat bytowski i kartuski), podlaskim, warmińsko-mazurskim (powiaty północne i wschodnie), mazowieckim (powiaty wschodnie, powiat lipski i zwoleński), lubelskim, świętokrzyskim (powiaty wschodnie), podkarpackim, małopolskim (powiaty wschodnie), wielkopolskim (powiat ostrzeszowski i kępiński), dolnośląskim (wszystkie powiaty oprócz zachodnich) oraz opolskim (powiaty zachodnie).

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej". Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia ze strony IMGW

Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 22-23 w sobotę.

