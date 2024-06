Może i wygląda kiepsko, ale działa. Tak obniżysz temperaturę w domu za 5 złotych

Do Polski wróciły wysokie temperatury, które przeplatają się z burzami. Co jednak zrobić, jeśli nie mamy w domu klimatyzacji, a chcemy mieć chłodniej w mieszkaniu? Okazuje się, że wystarczy iść do apteki i kupić produkt, który kosztuje ok. 5 zł, a następnie w łatwy sposób zamontować go na oknach.

Jak ochłodzić dom bez klimatyzacji? Zdradzamy sposób za jedyne 5 zł. Fot. naTemat.pl

Chodzi oczywiście o folię NRC, czyli koc termiczny. Można go kupić w każdej aptece za ok. 5 zł. Ten produkt znajdziecie też w supermarketach, jest też często w samochodowych apteczkach. Folia NRC służy przede wszystkim do ogrzewania osób poszkodowanych lub takich, którym grozi szybkie wyziębienie. Warto mieć ją przy sobie podczas dłuższych wycieczek i wyjazdów.

Ale ma też inne zastosowania. Należy pamiętać, że jest to folia dwustronna i nasze mieszkanie przestanie się nagrzewać, gdy strona złota będzie skierowana do wnętrza pomieszczenia.

Jak zamontować NRC, aby ochłodzić mieszkanie:

Kup koc termiczny oraz dwustronny rzep montażowy,

Przygotuj też nóż, ołówek oraz metrówkę;

Zmierz rozmiar szyb, gdzie będzie zamontowana folia;

Narysuj na kocu termicznym wymiary, które ma przykryć na oknie folia;

Wytnij z foli potrzebny kwadrat na czymś twardym np. tektura czy stół, aby wyszło równo;

Przyklej w narożnikach i na w środku szyb rzep dwustronny;

Następnie ostrożnie przyłóż folię NRC do okna;

Złota część musi być skierowana do wewnątrz;

Folia działa jak lustro weneckie – my widzimy, co się dzieje za oknem, ale sąsiedzi nie mogą już tego zobaczyć.

Jak czeka nas pogoda w najbliższych dniach? Z prognoz IMGW wynika, że koniec weekendu i początek nowego tygodnia będą burzowe za sprawą obecnego nad nami płytkiego niżu i ciepłej, wilgotnej masy powietrza.

Burze nie dadzą o sobie zapomnieć. Kolejne ostrzeżenia IMGW

"Dopiero we wtorek nastąpi zmiana cyrkulacji i na resztę tygodnia front podzieli Polskę na bardzo ciepłe i burzowe południe oraz chłodniejszą i spokojniejszą północ" – podali synoptycy.

Dodatkowo – do poniedziałku na Wybrzeżu okresami będzie występować mgła nasuwająca się znad Bałtyku.

Jeśli chodzi o nadchodzący dzień, to w sobotę w praktycznie w całym kraju prognozowane są również burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 19°C do 26°C, nad morzem około 17°C.

Ze względu na burze IMGW wydało też alerty w tej kwestii. Centralna i zachodnia część Polski objęta jest ostrzeżeniem drugiego stopnia, a reszta naszego kraju alertem pierwszego stopnia.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad" – czytamy w ostrzeżeniu II stopnia. Przy alercie I stopnia mamy nieco mniej porywisty wiatr i mniejsze opady deszczu.