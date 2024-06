Niezwykły gość na trybunach finału Ligi Mistrzów. Wymowna reakcja kibiców Borussii

Jeszcze przed rozpoczęciem finałowego starcia między Borussią Dortmund a Realem Madryt na trybunach na stadionie Wembley w Londynie wybuchła wrzawa. Dlaczego? Kibice drużyny z Niemiec mieli ważny powód.

Euforia kibiców Borussi Dortmund na stadionie Wembley w Londynie. Mieli wyjątkowy powód. Fot. David Klein/Associated Press/East News

Sobota 1 czerwca to istny Dzień Dziecka dla wszystkich kibiców piłki nożnej. Tego dnia bowiem w Londynie na Wembley rozegrany zostanie finał Ligi Mistrzów UEFA między niemiecką Borussią Dortmund a hiszpańskim Realem Madryt.

Real Madryt staje przed szansą zdobycia piętnastego trofeum. Z kolei Borussia Dortmund może sięgnąć po Puchar Europy po raz drugi.

Znamy już składy obu drużyn:

Borussia Dortmund: Gregor Kobel – Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen – Emre Can, Marcel Sabitzer – Jadon Sancho, Julian Brandt, Karim Adeyemi – Niclas Fuellkrug.

Real Madryt: Thibault Courtois – Dani Carvajal, Antonio Ruediger, Nacho, Ferland Mendy – Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Toni Kroos – Jude Bellingham – Rodrygo Goes, Vinicius Junior.

Wrzawa na trybunach. Powód? Ikona Borussi na trybunach

Ale jeszcze przed pierwszym gwizdkiem na trybunach stadionu Wembley wybuchła wrzawa. I nie dlatego, że na telebimach pokazano, że na murawie pojawił się między innymi legendarny trener m.in. Chelsea i Realu Madryt Jose Mourinho.

Kibice, szczególnie Borussii Dortmund, podnieśli wrzawę, kiedy zobaczyli, że ich drużynie kibicuje Juergen Klopp, do końca tego sezonu trener Liverpoolu, ale wcześniej wieloletni szkoleniowiec Borussii. To pod jego wodzą niemiecka drużyna dotarła do finału Ligi Mistrzów w 2013 roku.

Gdzie oglądać finał Ligi Mistrzów 2024?

Finał Ligi Mistrzów między Borussią Dortmund a Realem Madryt zacznie się o godz. 21:00. Spotkanie można oglądać w Polsacie, Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go.

