Paszport w 15 minut? To możliwe w specjalnym punkcie w Warszawie, ale jest haczyk

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pochwaliło się niedawno statystykami dotyczącymi specjalnego punktu paszportowego na Lotnisku Chopina w Warszawie. To tam można wyrobić tymczasowy paszport często w kwadrans. Ale nie każdy może z takiej usługi skorzystać.

Paszport w 15 minut? 16 tysięcy osób już skorzystało z tej możliwości

Ponad 16 tysięcy – tyle paszportów tymczasowych od kwietnia ubiegłego roku wyrobiono w specjalnym punkcie na Lotnisku Chopina w Warszawie – chwali się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Największe oblężenie urzędnicy pracujący w tym miejscu przeżywają w miesiącach wakacyjnych. I trzeba przyznać, że mimo tak dużego "ruchu" dokument można tam wyrobić, wraz ze zrobieniem zdjęcia, w 15-20 minut.

Kto może wyrobić paszport tymczasowy?

Ale trzeba mieć na uwadze, że nie każdy taki paszport może sobie wyrobić. Trzeba spełnić konkretne warunki lub znajdować się w ściśle określonej sytuacji, żeby było to możliwe. Jakiej? Wyjaśnienie znajdujemy na stronie MSWiA.

Paszport tymczasowy może wyrobić osoba, która:

przed wylotem utraciła dokument tożsamości uprawniający do odbycia zaplanowanej podróży,

zapomniała zabrać ze sobą dokument tożsamości wymagany do odbycia zaplanowanej podróży,

przed wylotem zorientowała się, że posiadany dokument tożsamości utracił ważność lub okres jego ważności jest zbyt krótki do odbycia podróży do danego kraju,

dysponuje ważnym biletem lotniczym na wyjazd zagraniczny.

Oczywiście każdy przypadek ubiegania się o taki dokument jest rozpatrywany osobno, więc nie zdziwcie się, jeśli wasza historia nie zostanie zakwalifikowana jako wyjątkowa.

Na jaki okres jest paszport tymczasowy i ile kosztuje jego wyrobienie?

Termin ważności dokumentu zostanie dostosowany do okoliczności uzasadniających jego wydanie. Oznacza to, że paszport tymczasowy może być ważny np. 1 dzień, 1 tydzień, kilka miesięcy, jednak nie dłużej niż 365 dni. Wszystko zależy od tego, na jak długo wyjeżdżacie. Wszystkie decyzje co do okresu ważności dokumentu podejmuje urzędnik w punkcie.

Wyrobienie tymczasowego paszportu to koszt 30 zł. Opłatę uiszcza się w punkcie. Na miejscu zostanie wam również zrobione zdjęcie.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia paszportu tymczasowego?

Żeby wyrobić taki dokument, potrzebujecie:

dokumentu potwierdzającego tożsamość (jeśli taki posiadacie),

biletu lotniczego na podróż zagraniczną,

fotografii do paszportu tymczasowego – jeśli nie posiadacie aktualnej fotografii do dokumentów, to tak jak wspomnieliśmy, wykona ją urzędnik w punkcie wydawania paszportów tymczasowych.

Należy pamiętać, że samodzielne wyrobienie paszportu tymczasowego możliwe jest po ukończeniu 18. roku życia. I również w sytuacji, kiedy wylot zaplanowany jest z innego lotniska w Polsce – w punkcie na Lotnisku Chopina można otrzymać paszport tymczasowy nie wcześniej jednak niż dwa dni robocze przed zaplanowaną datą wylotu.

Co również ważne, w punkcie nie jest nadawany numer PESEL, więc w przypadku dokumentu dla dziecka musi ono posiadać już taki numer. Paszportu tymczasowego nie wyrobimy także w sytuacji, gdy lecimy do kraju w strefie Schengen i mamy dowód osobisty.

Punkt wydawania paszportów tymczasowych znajduje się na poziomie odlotów w strefie ogólnodostępnej C w budynku Terminala A Lotniska Chopina Warszawa i czynny jest w dni robocze w godz. 8:00 – 20:00.

Bardzo prawdopodobne, że podobny punkt zostanie otwarty jeszcze w tym roku na lotnisku w Gdańsku.

