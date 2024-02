Czy nowy rząd zmieni "pisowski" wzór paszportu? Mamy odpowiedź MSWiA

Bóg, Honor, Ojczyzna – to kojarzone między innymi z nacjonalistami hasło rząd PiS umieścił w 2018 roku w polskich paszportach. Nie odstąpił od tej decyzji mimo argumentów, iż dyskryminuje Polaków ze względu na światopogląd, w tym religijny. Czy rząd Koalicji 15 października zamierza zmienić wzór paszportu na niewykluczający? Zapytaliśmy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Marsz Niepodległości 2020. fot. Grzegorz Ksel/REPORTER

Prawo i Sprawiedliwość zmieniło wzór paszportu w trzecim roku swoich rządów. Neutralny wcześniej dokument opatrzyło wyznaniowym hasłem "Bóg, Honor, Ojczyzna", a także grafikami odnoszącymi się do historii, na których ukazany jest Kopiec Czynu Niepodległościowego Mogiła Mogił, Orzełek Legionowy czy prezydent Gabriel Narutowicz.

Rząd PiS nie uwzględnił głosów ateistów i osób wyznających inne religie niż katolicka, które poczuły się wykluczone nową zawartością paszportu. Cofnął się za to po wywołaniu skandalu dyplomatycznego z Litwą i Ukrainą, w wyniku czego do dokumentu nie trafiły grafiki Ostrej Bramy i Cmentarza Orląt.

Czy rząd Koalicji 15 października zamierza zmienić wzór paszportu na taki, który nie będzie wykluczał ze wspólnoty ze względu na poglądy?

MSWiA o zmianie wzoru paszportu. Nie teraz, ale...

Jak dowiedział się naTemat, obecnie resort kierowany przez ministra Marcina Kierwińskiego nie zajmuje się tą kwestią. "Informujemy, że obecnie w MSWiA nie są prowadzone prace nad nowymi wzorami paszportów" – odpowiedział wydział prasowy.

Czy to znaczy, że wzór paszportu się nie zmieni? MSWiA odpowiada, że choć teraz nie zajmuje się tą kwestią, to ma ją na liście spraw do załatwienia. "Nowe kierownictwo resortu przygotuje propozycję zmian w przepisach o paszportach tak, aby uszanować prawa wszystkich obywateli" – pisze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wygląda na to, że ci, którzy czekają na inny, neutralny wzór paszportu, będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

