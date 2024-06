Latarnik Wyborczy: Jedna kwestia łączy wszystkie komitety. Kierowcy będą zadowoleni

Adam Nowiński

K to jeszcze nie sprawdził, z którą partią polityczną najbardziej mu po drodze w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, może to zrobić na stronie Latarnika Wyborczego. Co ciekawe, w jednej kwestii wszystkie ugrupowania się jednoczą. Chodzi o kierowców aut spalinowych.