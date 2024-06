Wiemy, kiedy premiera trzeciego sezonu "The Bear"! To już naprawdę niedługo

Doceniony przez krytyków i widzów oraz nagrodzony Emmy serial "The Bear" powraca na Disney+ z trzecim sezonem! Zwiastun nowego sezonu jest już dostępny wraz z pierwszym zdjęciem z planu filmowego. Polska premiera już w lipcu.

Premira 3. sezonu "The Bear" już w lipcu! Fot. Kadr z "The Bear"

"The Bear" to serialowe objawienie ostatnich lat. Produkcja FX, która w Polsce możemy oglądać na Disney+, zrobiła furorę – zarówno swoim pierwszym, jak i drugim sezonem. Intensywny serial o pracownikach restauracji w Chicago, którego twórcą jest Christopher Storer, jest wychwalany zarówno przed krytyków, jak i widzów. Komediodramat był wielokrotnie nagradzany, m.in. Złotymi Globami, Emmy czy SAG.

W końcu doczekaliśmy się trzeciego sezonu! Amerykańską premierę zaplanowano na 27 czerwca, a w Polsce obejrzymy go nieco później. Wszystkie 10 odcinków pojawi się na Disney Plus17 lipca. W sieci pojawił się już zwiastun.

O czym będzie trzeci sezon "The Bear"?

W trzecim sezonie "The Bear" powrócą Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) i Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach), którzy robią wszystko, co w ich mocy, aby wznieść The Bear – bar przekształcony w wykwintny lokal – na najwyższy poziom.

Utrzymanie się na powierzchni w tym niestabilnym biznesie nie jest łatwym zadaniem. Choć dla wielu z branży to przegrana bitwa, Carmy naciska na siebie mocniej niż kiedykolwiek i wymaga doskonałości od swojej załogi, aby osiągnąć to, czego wszyscy pragną.

"Wspólne dążenie do kulinarnego ideału podbudowuje załogę i sukcesywnie wzmacnia więzi, będące głównym spoiwem restauracji. W miarę powiększania się zespołu, każdy członek będzie przesuwał granice swoich umiejętności, aby osiągnąć jak najwyższy poziom usług w ramach pełnionej funkcji. W branży restauracyjnej nie istnieje coś takiego, jak stały grunt, a wraz z ciągle zmieniającym się rynkiem, pojawiają się również nowe wyzwania i możliwości" – brzmi treść informacji prasowej o serialu FX.

"Szefowie kuchni nauczyli się, że liczy się każda sekunda, a tylko od sprawności ekipy zależy, czy uda się ją wykorzystać. Trzeci sezon da widzom odpowiedź na pytanie, czy ekipa 'The Bear' ma to, czego potrzeba, aby przetrwać branżowe zawirowania" – czytamy.

W półgodzinnych odcinkach serialu wystąpią również Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas i Matty Matheson oraz Oliver Platt i Molly Gordon. Dodajmy, że w poprzednich sezonach gościnnie wystąpili w "The Bear" m.in. laureatki Oscara Olivia Colman i Jamie Lee-Curtis, Sarah Paulson, Will Poulter czy John Mulaney.

Serial FX „The Bear” został stworzony przez Christophera Storera, który wraz z Joshem Seniorem, Joanną Calo, Cooperem Wehde, Tysonem Bidnerem, Mattym Mathesonem i Hiro Murai pełni funkcję producenta wykonawczego. Courtney Storer jest również współproducentem wykonawczym i producentem kulinarnym. Serial jest produkowany przez FX Productions.

