Wiadomo, jak Kaczyński dostał się do Brukseli. Wybrał opcję inną niż wszyscy

Natalia Kamińska

P rezes PiS Jarosław Kaczyński raczej rzadko podróżuje za granicę. We wtorek wybrał się jednak do Brukseli na protest rolników. Nie zdecydował się lecieć samolotem, a wybrał podróż samochodem. Tak przynajmniej wynika z doniesień mediów. Odległość pomiędzy Warszawą a Brukselą to około 1300 km.