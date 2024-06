Dorota Gardias w jednej z najnowszej publikacji w mediach społecznościowych zapowiedziała swoją piosenkę na Euro 2024. W sieci już pojawiły się pierwsze reakcje na kawałek pt. "Futbolowy bal". Czy będzie drugie "Koko koko Euro spoko"?

Dorota Gardias wydaje piosenkę na Euro? Fot. Instagram / Dorota Gardias

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Jak to przy takich okazjach bywa, także muzycy chcą pokazać swoje talenty i nagrywają piosenki o tematyce piłkarskiej.

Kilka kawałków zyskało popularność wśród Polaków. Pamiętacie, jak na Euro 2008 grupa Wilki przygotowała utwór "Idziemy na mecz". Nie inaczej było w 2012 roku. To wtedy zespół Jarzębina śpiewał piosenkę "Koko Euro spoko". Zaprezentowano ją oficjalnie podczas słynnego koncertu "Hit Biało-Czerwonych" w Warszawie. W show udział wziął nawet Franciszek Smuda.

Dorota Gardias chce powtórzyć sukces poprzedników? Nagrała piosenkę na Euro

Wcześniej zajmowała się tylko pracą w mediach: była prezenterką i pogodynką, od pewnego czasu Dorota Gardias próbuje także swoich sił w muzyce. Okazuje się, że nagrała nawet piosenkę na Euro 2024.

Kawałek "Futbolowego balu" opublikowała już na swoich profilach w mediach społecznościowych. Powstał także teledysk do piosenki gwiazdy TVN. "Strefa kibica w Wilanowie zawsze przyciąga masy kibiców, więc to było idealne miejsce do robienia klipu! Publiczność nie zawiodła" – chwaliła się w opisie prezenterka. Premierę całości zaplanowano na 10 czerwca.

"Nagle akcji zwrot, kapitan to nasz kot, koncentracji max, gryzą pazy WAGs" – śpiewa Gardias w zaprezentowanym fragmencie. W sekcji komentarzy pojawiły się pierwsze reakcje. Niektórzy nie mogą uwierzyć w to, co usłyszeli.

"To żart?": "Tego nie da się odsłuchać, niestety"; "Błagam"; "Druga 'Koko Euro spoko'"; "Mój Boże..." – czytamy pod materiałem.

Znaleźli się też jednak zwolennicy utworu Gardias. "Bardzo pozytywna"; "Super wykonanie"; "Masz talent, świetnie się prezentujesz, oby teraz nasza kadra pokazała, na co ich stać" – pisali inni.