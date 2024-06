Biedroń gorzko o wyniku Lewicy: Można było zrobić więcej. Oczywiście, że tak

Lewica w wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskała wynik na poziomie 6,6 proc. – Można było zrobić więcej. Oczywiście, że tak. Ale daliśmy opór antyeuropejskim populistom. Taki sygnał wysłaliśmy do Europy – w ten sposób rozstrzygnięcie walki o przysługujące Polsce mandaty europoselskie w swoim pierwszym komentarzu podsumował Robert Biedroń.

– To bardzo ważne wybory, które będą miały ogromne znaczenie nie tylko dla naszego pokolenia, ale i wielu następnych. Chcielibyśmy jako Lewica pogratulować zwycięzcom, Koalicji Obywatelskiej – powiedział Biedroń.

Jak zaznaczył, jeśli zsumuje się wyniki KO, Trzeciej Drogi i Lewicy to jest to zwycięstwo sił demokratycznych w Polsce. – Dziś w Europie są takie kraje, które z wyników wyborów cieszyć się nie mogą. Siły antyeuropejskie, antydemokratyczne niestety zyskały na poparciu. To wielkie wyzwanie dla Europy – dodał.

– Oczywiście wynik mógłby być lepszy. Moglibyśmy powiedzieć, że można było zrobić więcej. Oczywiście, że tak. Ale daliśmy opór antyeuropejskim populistom. Taki sygnał wysłaliśmy do Europy – mówił współprzewodniczący Nowej Lewicy podczas przemówienia wygłoszonego na wieczorze wyborczym.

Jak wspominaliśmy w naTemat.pl, ze wstępnych danych sondażowych exit poll wynika, że wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku wygrała Koalicja Obywatelska z poparciem 38,2 proc. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowało 33,9 proc. Polaków. Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 11,9 proc. Dalej uplasowały się Trzecia Droga (8,9 proc.) oraz Lewica (6,6 proc.).

Lewica w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tak radziła sobie w 2019 i 2014 roku

Przypomnijmy, że w poprzednich wyborach do PE z 2019 roku środowiska lewicowe wystartowały w konkurencyjnych blokach. Sojusz Lewicy Demokratycznej obok Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Zielonych był częścią Koalicji Europejskiej, która z wynikiem 38,47 proc. zajęła wtedy drugie miejsce.

Na wyborczym podium przed pięcioma laty znalazła się też Wiosna. Projekt Roberta Biedronia zyskał jednak zaledwie 6,06 proc. głosów. 1,24 proc. głosujących poparło natomiast Lewicę Razem.

A jak sytuacja lewicowców wyglądała w wyborach europejskich z 2014 roku? Wówczas koalicja SLD-UP zajęła trzecie miejsce z poparciem rzędu 9,44 proc., znacznie ustępując jednak PO (32,13 proc.) oraz PiS (31,78 proc.). Część głosów centrolewicowego elektoratu przed dekadą przejęła formacja Europa Plus, którą zdobyła 3,58 proc. głosów.

