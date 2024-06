Nowy singiel Eminema wywołał burzę. Raper obraził w nim... nawet swoje dzieci

Pierwszy singiel z nachodzącej płyty Eminema – w której legendarny raper uśmiercił swoje słynne alter ego, czyli Slim Shady'ego – budzi ogromne kontrowersje. 51-latek wrócił bowiem w "Houdini" do korzeni i miażdży mnóstwo sławnych osób, w tym postrzeloną raperkę Megan Thee Stallion czy RuPaula, ikoniczną drag queen. Ba, wbija nawet szpilę własnym dzieciom. Mimo że "Houdini" nie należy oczywiście traktować dosłownie, to... jest ostro. Oto najmocniejsze fragmenty.

Fot. Jordan Strauss/Invision/East News

Niebawem Eminem wyda swój dwunasty album studyjny, który będzie nosił wymowny tytuł "The Death of Slim Shady (Coup de Grace)". Mimo że nie podał dokładne daty premiery, to ta zaplanowana jest na lato.

Warto przypomnieć, że Slim Shady to fikcyjna postać, która często pojawia się w dyskografii muzyka, a jej celem jest obrażenie jak największej liczby osób. Coup de grâce oznacza natomiast śmiertelny cios zadany rannemu. Slim Shady jest antybohaterem m.in. EP-ki "The Slim Shady" z 1997 roku i drugiego albumu studyjnego o tym samym tytule z 1999 roku.

51-letni Eminem zapowiedział płytę (pierwszą od czterech lat) w kwietniu podczas pierwszego draftu do NFL w mieście Detroit, w którym się wychował. Po gościnnym występie internet obiegł krótki zwiastun przedstawiający reportera kryminalnego informującego o śmierci jego alter ego.

"Niegrzeczne teksty i kontrowersyjne wybryki mogły ostatecznie przyczynić się do jego zgonu. Dołącz do nas i razem odtwórzmy wydarzenia, które doprowadziły do morderstwa Slim Shady'ego" – mówi w teaserze dziennikarz. Następnie na ekranie widzimy Eminema, który dodaje: "Wiedziałem, że to tylko kwestia czasu".

"Houdini" to nowy singiel Eminema z płyty "The Death of Slim Shady (Coup de Grace)". Kogo w nim obraża?

31 maja Eminem zaprezentował pierwszy singiel ze swojej nowy płyty – "Houdini", do którego teledysk przez sześć dni został obejrzany na YouTube ponad 46 milionów razy.

Kawałek zaczyna się od klasycznego motywu w twórczości Eminema – jego długoletni menedżer Paul Rosenberg tradycyjnie wyraża swoją niechęć pod adresem nadchodzącego albumu. – Hej Em, tu Paul. Słuchałem albumu... Powodzenia, ku*wa, radź sobie sam – mówi wymownie.

"Houdini" niejako nawiązuje do słynnego "Without Me" z 2002 roku, a Eminem – podobnie jak 22 lata temu – zaczyna: "Guess who’s back, back again / Shady’s back, tell a friend" ("Zgadnij, kto wrócił, znowu wrócił / Shady wrócił, powiedz przyjacielowi".

Sam teledysk do piosenki jest zresztą bezpośrednim hołdem dla "Without Me" – Eminem wchodzi do czasowego portalu i przenosi się z powrotem do 2002 roku, w którym ukazał się jego kawałek. W klipie, który nakręcony jest w komiksowym stylu (podobnie jak ten do "Without Me"), gościnnie występują takie sławy, jak 50 Cent, Pete Davidson, Dr. Dre, Snoop Dogg i Alchemist. Pojawia się również młody Eminem z charakterystycznymi platynowymi włosami.

Raper, ponownie jako Slim Shady, wrócił też do tradycji.... obrażania innych ludzi. Największą burzę wywołało nawiązanie do głośnego postrzelenia raperki Megan Thee Stallion w stopę 2020 roku (przez rapera Tory'ego Laneza).

Eminem nawija: "If I was to ask for Megan Thee Stallion if she would collab with me / Would I really have a shot at a feat? I don’t know, but I’m glad to be, back" ("Gdybym poprosił Megan Thee Stallion, żeby ze mną współpracowała / Czy naprawdę miałbym szansę na wspólny kawałek? Nie wiem, ale cieszę się, że wróciłem).

To kontrowersyjna gra słów: "have a shot at a feat" oznacza właśnie luźno "mieć szansę na wspólny kawałek", ale słowo "shot" (postrzał) i podobieństwo w wymowie "feat" do "feet" (ang. stopa) nie pozostawia wątpliwości, o co chodzi legendarnemu raperowi.

Fani nie zostawiają za to na Eminemie suchej nitki. Według wielu nawiązanie do traumatycznego wydarzenia z życia raperki jest w bardzo złym tonie.

W "Houdini" Eminem objeżdża nawet... własne dzieci

W "Houdini" bardzo ostro dostaje też RuPaul, który wciela się w słynną drag queen i prowadzi kultowy program "RuPaul's Drag Race", a także obrywają: producent, raper i mentor Eminema Dr. Dre (który występuje w teledysku), Jimmy Iovine, współzałożyciel wytwórni Interscope, wydawcy płyt Eminema oraz jego wspomniany menedżer Paul Rosenberg.

"Cancel me, what? Okay, that’s it, go ahead Paul, quit / Snake ass prick, you male cross dresser, fake ass bitch / And I’ll probably get shit for that (watch) / But you can all suck my dick, in fact, fuck them/ Fuck Dre, fuck Jimmy, fuck me, fuck you / Fuck my own kids, they’re brats (fuck ’em) / They can screw off, them and you all (yeah) / You too, Paul, got two balls, big as RuPaul’s" – rapuje.

Co oznacza: "Anulujcie mnie, co? Okej, to tyle, dalej Paul, rzuć to / Wężowa gnido, facet w damskich ciuchach, fałszywa dzi*ko / I pewnie dostanę za to ochrzan (patrzcie) / Ale wszyscy możecie mi obcią*nąć, właściwie to pie***yć ich / Pie***yć Dre, pie***yć Jimmy'ego, pie***yć mnie, pie***yć ciebie / Pie***yć moje własne dzieci, to bachory (pie***ć ich) / Mogą się wszyscy walić, oni i wy wszyscy (tak) / Ty też, Paul, masz dwa wielkie jajka, wielkie jak RuPaul" – rapuje.

W "Houdini" obrywają więc własne dzieci Eminema, które raper nazywa bachorami. Przypomnijmy, że ma ich troje: biologiczną córkę, 28-letnią Hailie Jade Scott; adoptowaną 31-letnią Alainę Marie Scott, córkę siostry Eminema; a także adoptowane 22-letnie Stevie Laine Scott (to osoba niebinarna), biologiczne dziecko jego byłej żony Kimberly Anne Scott.

Mimo że Eminem dissuje własne pociechy, to raczej nie jest to dosłowne – zwłaszcza że cała trójka... pojawia się właśnie w tym momencie w klipie (tata pokazuje im środkowy palec) i udaje oburzenie.

Oprócz tego Eminem atakuje młodych ludzi (z pokolenia Z i Alfa), bo ci często krytykują jego teksty za wulgarność i obrażanie innych. Przy okazji wbija szpilkę w "polityczną poprawność".

"My sh*t may not be age-appropriate / but I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy / 'cause I have zero doubts, that this whole world's 'bout to turn into some girl scouts" – nawija, co można przetłumaczyć na: "Moje rzeczy mogą nie nadawać się dla dzieci / ale uderzę ośmiolatka w twarz trofeum za uczestnictwo / bo nie mam żadnych wątpliwości, że cały ten świat zamieni się w jakieś harcerstwo".

