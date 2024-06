Magda Gessler w jednym z najnowszych wywiadów odniosła się do krytyki jej lokali przez znanego youtubera Książula. Czy prowadząca "Kuchenne rewolucje" ma mu to za złe? Okazuje się, że gwiazda TVN bardzo łagodnie podeszła do twórcy internetowego. Życzyła mu nawet powodzenia.

Książulo doczekał się odpowiedzi od Gessler. Fot. Wojciech Olkusnik/East News // Fot. YouTube / Książulo

Książulo to youtuber, który poddaje pod swoją ocenę różne lokale, diety pudełkowe czy cateringi. Największym zainteresowaniem cieszą się u niego testy restauracji Magdy Gessler.

Swego czasu twórca internetowy zrobił spore zamówienie w lokalu gwiazdy TVN "U Fukiera". Choć niektóre dania mu smakowały, to przy większości miał mieszane uczucia. Dietę pudełkową ocenił nawet pozytywnie. Prawdziwą porażką okazał się jednak catering świąteczny od słynnej restauratorki.

Gessler odpowiada youtuberowi: No każdy ma jakiś sposób na życie...

Co na to wszystko Magda Gessler? W rozmowie z Pomponikiem zdradziła, jak podchodzi do nieprzychylnych komentarzy. – Na mnie to nie ma żadnego wpływu, dlatego, że ja to albo kasuję, albo tego nie czytam, bo nie chcę. Dlatego, że uważam, że to jest coś, co niszczy i niszczy tych najbardziej, którzy krytykują – mówiła.

Nawiązała też do youtubera. – Uważam, że on ma jakąś niszę. W ten sposób zdobywa popularność. No każdy ma jakiś sposób na życie. Ja mu życzę powodzenia – dodała na koniec Gessler.

W tej samej rozmowie restauratorka zasugerowała, że sekretem jej sukcesu są głównie: "dobra energia i wiara w ludzi". – Ja bardzo kocham ludzi, bardzo wierzę w to, co robię – wyznała. Restauratorka podzieliła się też swoją życiową radą. – Za dużo nie projektować każdego dnia na przyszłość. Żyć dniem dzisiejszym, cieszyć się z tego dnia, a nie martwić się tym, co się jeszcze nie zdarzyło – podkreśliła.

Dodajmy, że Magda Gessler już wiele razy musiała mierzyć się z krytyką, szczególnie dotyczącą cen swoich potraw w restauracjach. Zawsze jednak ze spokojem na nią reagowała, tłumacząc, od czego jest to zależne.