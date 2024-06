Nie żyje uczestnik misji Apollo 8. William Anders zginął w katastrofie samolotu

W piątek (7 czerwca) zagraniczne media obiegła informacja o śmierci amerykańskiego astronauty Williama Andersa, który był uczestnikiem legendarnej misji Apollo 8. Generał major United Stetes Air Force miał 90 lat. Zginął w katastrofie samolotu turystycznego, który rozbił się w stanie Waszyngton.

Nie żyje William Anders, uczestnik misji Apollo 8, który wykonał słynne zdjęcie "wschodu Ziemi". Fot. AFP / East News

William Anders nie żyje. Astronauta był uczestnikiem misji Apollo 8

Wiadomość o śmierci Williama Andersa, który brał udział w drugiej załogowej misji kierowanej przez NASA w ramach programu Apollo, przekazał mediom syn astronauty. Według CNN 90-latek zginął w katastrofie samolotu w stanie Waszyngton. "Mój tata stracił życie w wypadku lotniczym u wybrzeży wysp San Juan. Rodzina jest zdruzgotana. Opłakujemy stratę wspaniałego pilota" – czytamy w komunikacie prasowym Gregory'ego Andersa.

Ze wstępnego raportu lokalnego centrum dyspozytorskiego dowiadujemy się, że samolot, którym leciał Anders, był "starszym modelem". "Leciał z północy na południe, po czym wpadł do wody w pobliżu północnego krańca wyspy Jones Island" – przekazano. Ciało astronauty zostało odnalezione przez zespół nurków po wielu godzinach.

William Anders urodził się w 1933 roku w Hongkongu. Był synem porucznika Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Po przeprowadzce do USA przyszły astronauta udzielał się w skautach i uczęszczał do szkoły przygotowawczej do akademii wojskowej. W latach 50. rozpoczął naukę na Akademii Marynarki Wojennej USA w Annapolis w stanie Maryland (alma mater jego taty).

Po ukończeniu studiów Andersa mianowano podporucznikiem Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (USAF). Przed dołączeniem do agencji rządowej NASA (Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) zarządzał m.in. programami dotyczącymi reaktorów jądrowych.

Na początku lat 60. NASA ogłosiła rekrutację do Projektu Gemini i Apollo. Do NASA został przyjęty w dniu swoich 30. urodzin. W 1966 roku Andersa przydzielono do misji Apollo 8 - pierwszej w historii, która wyniosła ludzi poza orbitę okołoziemską i pozwoliła człowiekowi okrążyć Księżyc. To podczas niej wykonano pierwszą fotografię Ziemi, której autorem jest William Anders. Słynne zdjęcie zatytułowano "Wschód Ziemi".

– Przebyliśmy całą tę drogę, aby zbadać Księżyc, a najważniejszym, co udało nam się zrobić, było odkrycie Ziemi – tak misję Apollo 8 wspominał zmarły astronauta.

Po przygodzie z NASA prezydent Richard Nixon przydzielił mu funkcję sekretarza wykonawczego Narodowej Rady Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASC) i tym samym odpowiadał za rozwój polityki lotniczej oraz kosmicznej. W latach 90. został wiceprezesem General Dynamics.

Od 1955 roku był w związku małżeńskim z Valerie Hoard, z którą doczekał się szóstki dzieci. Astronauta chętnie udzielał się charytatywnie - powołał m.in. fundację swojego imienia na rzecz edukacji i środowiska. Na emeryturze zamieszkał w mieście Anacortes w Waszyngtonie. Miał również dom w Point Loma w Kalifornii.

