Wymowny wpis Tuska o "dobrych obywatelach". Brzmi jak apel, by ruszyć do urn

Donald Tusk postanowił za pośrednictwem mediów społecznościowych zachęcić Polaków do pójścia na wybory do Parlamentu Europejskiego. W poście zamieszczonym na portalu X napisał o złych politykach i dobrych obywatelach.

Donald Tusk apeluje ws. udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Fot. JACEK DOMINSKI / REPORTER

Donald Tusk zachęca do udziału w wyborach do PE

Jak pisaliśmy już w naTemat, w niedzielę (9 czerwca) o godz. 7 rozpoczęło się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Cisza wyborcza potrwa do zakończenia głosowania, czyli do godz. 21.

Premier Donald Tusk zwrócił się do Polaków, by tym samym zachęcić ich do pójścia do urn. W serwisie X (dawnym Twitterze) szef rządu napisał następujący apel: "Złych polityków wybierają dobrzy obywatele, którzy zostają w domach".

W komentarzach nie brakuje poruszenia. "Ja już zagłosowałam"; "Jedyne pozytywne w tych wyborach jest to, że skończy się kampania wyborcza" – reagowali użytkownicy X.

Przypomnijmy, że aby oddać ważny głos w wyborach, należy w kratce przy nazwisku wybranego przez nas kandydata do Parlamentu Europejskiego wstawić znak "X". Warto pamiętać również o tym, żeby sprawdzić, czy karta jest opatrzona pieczęcią obwodowej komisji wyborczej, a także okręgowej komisji wyborczej. Jeśli nie, wówczas głos oddany w wyborach będzie nieważny.

Dziś wybory odbywają się też w innych krajach

W niedzielę swoich przedstawicieli do PE w głosowaniu wyłoni Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy. To aż 21 krajów.

Jednak w niektórych miejscach głosowanie już się zakończyło. Czesi do urn wyborczych mogli ruszyć w piątek i sobotę (7-8 czerwca). Jednak ich wyniki nadal nie zostały tam podane. Dlaczego? Wszystko to jest winą Włochów, którzy głosują wyjątkowo długo.

