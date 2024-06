Niedziela 9 czerwca w Polsce i 21 krajach Europy upływa pod znakiem wyborów do Parlamentu Europejskiego. O godzinie 10 miała miejsce pierwsza konferencja PKW. W jej trakcie poinformowano, że nikt nie pamięta tak spokojnych wyborów.

Od północy w nocy z 7 na 8 czerwca w Polsce obowiązuje cisza wyborcza. W jej trakcie nie można agitować na rzecz konkretnego ugrupowania lub kandydata. Surowo karane jest zwłaszcza publikowanie wyników sondażowych. Do takich sytuacji dochodzi jednak bardzo rzadko. Mniejsze występki są za to stałym elementem każdych wyborów.

PKW o łamaniu ciszy wyborczej podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego

– Nie otrzymaliśmy żadnych informacji o zakłóceniu głosowania w żadnym lokalu wyborczym – poinformował szef PKW Sylwester Marciniak. – Chyba pierwszy raz się zdarzyło, że meldunek terminowy był zerowy. Nie było żadnych wydarzeń związanych z wyborami – poinformował przewodniczący PKW w odniesieniu do raportu z soboty. Jednak również w niedzielę nie odnotowano żadnych poważnych incydentów.

– Odnotowano 13 wykroczeń – przekazał Marciniak. 5 dotyczyło zniszczenia lub umieszczenia plakatów bez zgody właściciela posesji. 8 dotyczyło kwestii naruszenia ciszy wyborczej lub rozmieszczania plakatów. – Wszyscy stwierdzają, że nie pamiętają tak spokojnych wyborów – dodał przewodniczący.

Minister Magdalena Pietrzak poinformowała, że w jednym z lokali wyborczych przez moment nie było prądu, ale nie wpłynęło to na przebieg głosowania.

Eurowybory w Polsce. Godziny otwarcia lokali wyborczych. Jak głosować?

Przypominamy, że lokale wyborcze w całej Polsce zostały otwarte o godzinie 7 rano i będą otwarte do godziny 21. W szczególnych przypadkach może dojść do przedłużenia otwarcia jednego lub wielu lokali. To powinno oznaczać również wydłużenie ciszy wyborczej. Ta zgodnie z przepisami kończy się w momencie zamknięcia lokali wyborczych.

Jak oddać ważny głos? Na karcie do głosowania należy wstawić znak "X" w polu obok nazwiska jednego kandydata. Wstawienie innego znaku lub przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, będzie równoznaczne z oddaniem nieważnego głosu.

Kiedy wyniki wyborów do Parlamentu europejskiego 2024? Najpierw sondaż exit poll

Od razu po zamknięciu lokali wyborczych największe telewizje w Polsce – TVP, Polsat i TVN podadzą sondażowe wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Exit poll jest sporządzany przez ankieterów, którzy wypytują wyborców, którzy właśnie opuścili lokale wyborcze.

Oficjalne wyniki wyborów w poszczególnych komisjach nie mogą być ogłaszane przed godziną 23 w niedzielę 9 czerwca. Dlaczego? Właśnie wtedy zakończy się głosowanie w ostatnim z krajów Wspólnoty – we Włoszech. Właśnie dlatego Czesi, którzy głosowali w dniach 7-8 czerwca nadal nie znają nawet cząstkowych wyników głosowania.

