Reakcje na śmierć Marzeny Kipiel-Sztuki poruszają. "Żegnaj, Halino Kiepska"

Marzena Kipiel-Sztuka nie żyje. Wiadomość, którą w rozmowie z Plejadą potwierdziła Renata Pałys, koleżanka z planu "Świata według Kiepskich", poruszyła internet. W mediach społecznościowych znajdziemy wzruszające reakcje fanów oraz gwiazd, które miały okazję spotkać na swej drodze odtwórczynię roli Haliny Kiepskiej.

Internauci i gwiazdy zareagowali na wiadomość o śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki. Fot. kadr z serialu "Świat według Kiepskich"

Marzena Kipiel-Sztuka ze "Świata według Kiepskich" nie żyje

Marzena Kipiel-Sztuka była najbardziej znana z roli Haliny Kiepskiej, żony Ferdynanda Kiepskiego w legendarnym serialu "Świat według Kiepskich", którą odgrywała od 1999 roku. – Marzena bardzo długo chorowała i ja byłam w to zaangażowana. Dzisiaj rano o godz. 9:00 zmarła – przekazała portalowi Plejada Renata Pałys. Przyczyny śmierci nie podano.

Pochodząca z Legnicy aktorka, którą mogliśmy też widzieć m.in. w "Sztuczkach" (2007) i "Fighterze" (2019), zmagała się z depresją. Za życia pochowała trzech partnerów. Po śmierci drugiego męża - Przemysława Buksakowskiego – "załamała się". – Dopadła mnie depresja i koniec końców wylądowałam w ośrodku psychiatrycznym – mówiła na łamach "Faktu".

Reakcje na śmierć Marzeny Kipiel-Sztuki

"Halinka, śpisz? Śpię, bo co?"; "Bardzo smutna informacja"; "Żegnaj, Halino Kiepska"; Aż łzy napłynęły mi do oczu... Bo 'Świat według Kiepskich' to całe moje dzieciństwo" – czytamy w komentarzach internautów na portalu X (dawnym Twitterze).

Na facebookowym profilu "Świata według Kiepskich" również opublikowano komunikat poświęcony zmarłej gwieździe sitcomu. "Dzisiaj rano po ciężkiej chorobie odeszła Marzena Kipiel-Sztuka, wspaniała aktorka, przyjaciółka i dobry człowiek. Ale żaden artysta nie odchodzi naprawdę, dopóki żyje jego sztuka i pamięć o nim. Będziemy tęsknić" – czytamy.

Gabriela Oberbek, która współpracowała z Kipiel-Sztuką przy serialu telewizyjnym "Wydział Kryminalny", nazwała aktorkę "dobrym i kochanym człowiekiem". "Kobieta dynamit, kochająca swoją pracę. Realizowała ostatnio z pasją swój autorski projekt sceniczny: "Życie nie musi być Kiepskie". Uwielbiała śpiewać, była skarbnicą zawodowych anegdot. (...) Przegadałyśmy sporo czasu, potem jeszcze telefonicznie" – napisała.

"Mówiłaś: "wkładam koronę i jadę". Mam nadzieję, że z koroną na głowie realizujesz na górze swoje kolejne niebanalne pomysły. Do zobaczenia" – dodała Oberbek.

Nadmieńmy, że Marzena Kipiel-Sztuka zmarła w dniu urodzin Bartosza Żukowskiego, który wcielał się w jej serialowego syna, Waldka Kiepskiego. Z obsady "Świata według Kiepskich" nie żyją już m.in. Kazimierz Ostrowicz (Borysek), Zuzanna Helska (Paulina Kocięba), Zofia Czerwińska (Malinowska), Jerzy Cnota (Tadeusz Kopciński), Dariusz Gnatowski (Arnold Boczek) i Ryszard Kotys (Marian Paździoch).

"Nie jestem obłożnie chora"

Przypomnijmy, że swego czasu w polskich mediach chodziły pogłoski o złym stanie zdrowia Kipiel-Sztuki. Rok temu aktorka rozwiała wszelkie wątpliwości w rozmowie z Plejadą. – Być może kiedyś komuś pożaliłam się, że boli mnie noga i tyle. Nie jestem obłożnie chora. Nie wybieram się na wózek inwalidzki. Żyję, chodzę z moim mopsem Gienkiem na spacery, korzystam z uroków wiosny i dobrze się czuję – podkreślała.

