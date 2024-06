P aństwowa Komisja Wyborcza przedstawiła dane dotyczące frekwencji w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego na godzinę 17. Do tego czasu swoje kroki do lokali wyborczych skierowało zaledwie 28,20 procent uprawnionych do głosowania.





Są najnowsze dane z PKW. Tak wyglądała frekwencja do godz. 17:00

Piotr Brzózka

Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła dane dotyczące frekwencji w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego na godzinę 17. Do tego czasu swoje kroki do lokali wyborczych skierowało zaledwie 28,20 procent uprawnionych do głosowania.