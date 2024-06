Jacek Kurski nie dostał się do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej kandydat PiS w ramach kampanii zorganizował piknik rodzinny w Wyszkowie. Wystąpił m.in. Zenon Martyniuk, a były prezes TVP nawet śpiewał z nim na scenie. Teraz dziennikarze zapytali "króla disco polo" o porażkę Kurskiego w wyborach.

Zenon Martyniuk dostał pytanie o porażkę Jacka Kurskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego Fot. Pawel Murzyn/East News // Fot. X / Jacek Kurski

Za nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Wyniki w niektórych przypadkach zaskoczyły. Jacek Kurski, który startował z drugiego miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości na Mazowszu, nie zdobył mandatu europosła.

Zenon Martyniuk brylował na imprezie z Jackiem Kurskim. Jak teraz zareagował na jego porażkę?

Tydzień przed głosowaniem polityk PiS chciał wykorzystać swoje pięć minut i w Wyszkowie zorganizował "piknik rodzinny" z koncertami disco-polo. Przypomnijmy, że gdy Kurski był jeszcze prezesem Telewizji Polskiej, ten rodzaj muzyki królował na antenie, a Zenon Martyniuk był jedną z największych gwiazd corocznej imprezy sylwestrowej w Zakopanem. Ponadto TVP wyprodukowała film biograficzny o piosenkarzu.

Kurski na wspomnianym pikniku w Wyszkowie wyszedł na scenę i zaczął śpiewać z Martyniukiem. "Wystąpić z Zenkiem na dużej scenie – marzenia się spełniają. Wyszków – dziękuję za niezapomniany wieczór" – napisał pod nagraniem ze wspólnego występu.

W wydarzeniu wziął też udział zespół Bayer Full. "Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. W Wyszkowie, na Mazowszu, w kraju i za granicą" – chwalił się Kurski po wspólnym show. Dodajmy, że na relacjach z imprezy dodano małym drukiem napis, że to "materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość".

Po niedzielnej porażce Jacka Kurskiego w wyborach do europarlamentu dziennikarze zadzwonili do Zenka Martyniuka. W reakcji na pytanie o polityka podkreślił, że on "nikogo nie wspierał".

– Grałem na pikniku rodzinnym, na którym pojawił się Jacek Kurski. Nie jestem od komentowania wyborów, nie jestem politykiem. Mogę skomentować swoją nową piosenkę, a nie wybory – powiedział Martniuk w rozmowie z Pudelkiem.