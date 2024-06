Kurski zorganizował "piknik rodzinny" z gwiazdami disco-polo. Wiemy, ile to kosztowało

W minioną niedzielę (2 czerwca) w Wyszkowie odbył się "piknik rodzinny". Na scenie wystąpili znani wykonawcy disco-polo. Za organizację tego wydarzenia, tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, odpowiadał Jacek Kurski. Nawet wyszedł na scenę i śpiewał razem z gwiazdami. Wiadomo też, ile to wszystko miało kosztować.

Jacek Kurski śpiewał z gwiazdorami disco-polo w Wyszkowie. Fot. Filip Naumienko/REPORTER // Fot. X / Jacek Kurski PL (screen z materiału wyborczego KW PiS)

Jacek Kurski w pierwszy weekend czerwca do Wyszkowa ściągnął Zenona Martyniuka i zespół Bayer Full ze Sławomirem Świerzyńskim. Nie da się ukryć, że to gwiazdy, które za czasów rządów PiS brylowały na imprezach organizowanych pod szyldem TVP (m.in. na "Sylwestrze Marzeń w Zakopanem").

Obecnie Kurski ubiega się o mandat europosła. Polityk i były prezes Telewizji Polskiej zajmuje drugą pozycję z liście Prawa i Sprawiedliwości na Mazowszu. Postanowił jeszcze wykorzystać swoje "pięć minut" przed wyborami i zorganizował "piknik rodzinny" z koncertami disco-polo.

W pewnym momencie sam nawet wyszedł na scenę i zaczął śpiewać hity. "Wystąpić z Zenkiem Martyniukiem na dużej scenie – marzenia się spełniają. Wyszków – dziękuję za niezapomniany wieczór" – napisał pod nagraniem ze wspólnego występu.

"Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. W Wyszkowie, na Mazowszu, w kraju i za granicą. Z serca dziękuję Sławkowi Świerzyńskiemu i Bayer Full za udział i poprowadzenie tego wyjątkowego wydarzenia" – dodał w kolejnym poście.

Na filmach z udziałem gwiazdorów Akcentu i Bayer Full widzimy (małym drukiem) dodatkową informację, że to "materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość".

Ile kosztował piknik Kurskiego w Wyszkowie?

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, "piknik rodzinny w Wyszkowie zorganizował i opłacił Kurski". "Oczywiście z pieniędzy w ramach Komitetu Wyborczego, które były szef TVP 'co do grosza' rozliczy" – dodano.

Quiz: Rozpoznasz kadr z kultowych seriali PRL?

Całe wydarzenie miało go kosztować ponoć 50 tys. zł. "Organizacja sceny (światła, dźwięk) to ok. 12 tys. zł, do tego trzeba doliczyć m.in. toalety czy ochronę. Ale najważniejsze są gwiazdy – a te zwykle za takie występy biorą krocie. Tym razem jednak było inaczej. Wirtualna Polska ustaliła, że koszty występu zarówno Martyniuka, jak i Świerzyńskiego nie przekroczyły kilku tysięcy złotych" – czytamy.