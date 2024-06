50 Cent zapłacił... Cugowskiemu. Poszło o jedną z piosenek Budki Suflera

Czy wiecie, że jeden z kawałków 50 Centa zawiera sampel... piosenki Budki Suflera? Krzysztof Cugowski wyjawił, ile jemu i Romualdowi Lipce zapłacił kilka lat temu amerykański raper. Padła konkretna kwota. Jednak Tomasz Zeliszewski, obecny członek zespołu, wyjawił, że nic o tym nie wie i chce to wyjaśnić.

50 Cent zapłacił Krzysztofowi Cugowskiemu za sampel Fot. Aliaksandr Valodzin/East News // Siegfried Nacion/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Budka Suflera to legendarny polski zespół, któremu zawdzięczamy takie hity, jak: "Sen o dolinie", "Za ostatni grosz", "Jolka Jolka, pamiętasz", "Takie Tango" czy "Bal wszystkich Świętych". Okazuje się, że jej twórczość zainteresowała również otoczenie... 50 Centa.

W 2015 roku amerykański raper wydał mixtape "The Kanan Tape", na którym znalazł się kawałek "Body Bags". Nie każdy o tym wie, ale utwór wyprodukowany przez Alchemist zawiera sampel "Nocy nad Norwidem" Budki Suflera, piosenki z albumu "Przechodniem byłem między wami" z 1976 roku. Zaśpiewał ją Krzysztof Cugowski.

Ile 50 Cent zapłacił Krzysztofowi Cugowskiemu i Romuldowi Lipce za sampel z piosenki Budki Suflera?

Zgodnie z prawem obowiązującym na rynku muzycznym za sampel, czyli fragment innej, wcześniej nagranej piosenki, płaci się jej autorowi lub autorom. Tak też było w przypadku 50 Centa i Budki Suflera, o czym Krzysztof Cugowski, były już wokalista tego zespołu, mówił w rozmowie z Bartoszem Boruciakiem dla MixtapeTV.

– Dwukrotnie miałem do czynienia z hip-hopem. Po pierwsze parę lat temu 50 Cent zsamplował naszą piosenkę "Noc nad Norwidem". C*uj wie, czemu to zsamplował. (...) Pieniądze przyszły. Nie są tą jakieś wielkie (pieniądze). Dostałem tam 5 tysięcy czy 6 tysięcy dolarów. To co, to krzywda?" – wyznał w swoim stylu Cugowski.

Dodał, że pieniądze otrzymał wraz z Romualdem Lipką, bo to oni obaj byli autorami muzyki do "Nocy nad Norwidem" (słowa napisał Adam Sikorski). Cugowski zauważył żartobliwie, że szkoda, że "Body Bags" ukazało się na mało popularnym mixtape 50 Centa, a nie na jego bestsellerowym albumie "Get Rich or Die Tryin'" z 2003 roku.

– Niestety, to nie jest z tej płyty, takiej co 20 milionów sprzedał (w rzeczywistości album rozszedł się do końca 2003 roku w 12 milionach egzemplarzy – red.). Nad czym bardzo ubolewam. (...) Nie mogę tego odżałować, że "Nocy nad Norwidem" na tym nie ma – dodał.

Tomasz Zeliszewski z Budki Suflera o pieniądzach od 50 Centa: "Nic mi o tym nie wiadomo"

Na słowa Krzysztofa Cugowskiego zareagował jego były kolega z zespołu Tomasz Zeliszewski, perkusista i menedżer Budki Suflera. – Ja nie wiem na ten temat nic – powiedział wprost w rozmowie z Tomaszem Dereszyńskim w programie "Muzotok".

– Natomiast jeśli dochodzą do mnie wiadomości, że na konto zespołu, i również moje, wpływają jakieś pieniądze, to mogę powiedzieć – nic o tym mi nie wiadomo – dodał.

Muzyk stwierdził, że "to jest poważna rzecz, chodzi o pieniądze". – Dołożę wszelkich starań, aby zarówno tę, jak i inne sprawy, wyjaśnić. Chciałbym zobaczyć jakiś dokument, w którym będzie napisane, kto dokonał porozumienia z kim, czego to porozumienie dotyczyło, jakich wartości, czy produktu, na jakich zasadach itd." – mówił.

Zeliszewski dodał jednak, że na razie nie wie, dlatego nie będzie komentował całej sprawy.

Czytaj także: https://natemat.pl/540719,krzysztof-cugowski-wspomina-romualda-lipko-powiedzielismy-sobie-wszystko