Konferencja reprezentacji Polski. Probierz nagle przemówił... płynnym niemieckim

Marek Deryło

To pierwsza konferencja reprezentacji Polski po przylocie do Hanoweru, do swojej bazy na czas Euro 2024. Selekcjoner Michał Probierz zaczął od podziękowań po polsku, skończył podziękowaniami po niemiecku. Skąd tak dobrze zna ten język? Otóż w latach 90. pełnił w jednym z niemieckich klubów nietypową funkcję.