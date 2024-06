Rozpoczyna się Euro 2024. Piłkarze reprezentacji Polski swój pierwszy mecz zagrają w niedzielę (16 czerwca) z Holandią. Będą ich wspierać rzesze kibiców, ale także najbliższe osoby w tym partnerki czy żony. Annę Lewandowską i Marinę Łuczenko-Szczęsną dobrze znacie. Oto pozostałe WAGs i rodziny Biało-Czerwonych.

Partnerki, żony, dzieci wszystkich piłkarzy na Euro 2024. Fot. Instagram / Jan Bednarek // Fot. Instagram / Nicola Zalewski

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024 startują 14 czerwca. W meczu otwarcia jednej z największych imprez sportowych zmierzą się gospodarze, czyli Niemcy i narodowa drużyna Szkocji.

Z kolei podopieczni Michała Probierza przygotowują się do niedzielnych rozgrywek z Holandią. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15:00 w Hamburgu. Z Austrią Biało-Czerwoni zagrają w Berlinie 21 czerwca (godz. 18:00). Ostatnie starcie w fazie grupowej przypadło nam z Francją 25 czerwca w Dortmundzie (godz. 18:00).

Piłkarskie emocje w najbliższych dniach z pewnością pojawią się w wielu polskich domach. Także rodziny powołanych piłkarzy będą trzymać mocno kciuki za dobre wyniki.

Choć Lewandowskich i Szczęsnych większości nie trzeba przedstawiać, to pozostali zawodnicy również mają solidne wsparcie. Oto co wiemy, o partnerkach, żonach i dzieciach zawodników naszej reprezentacji.

Rodziny polskich piłkarzy grających na Euro 2024

Przypomnijmy: Robert Lewandowski z żoną Anną jest już od 15 lat. W ubiegłym roku świętowali 10. rocznicę ślubu. Przy tej okazji odnowili przysięgę i wyprawili huczną imprezę. Wychowują razem dwie córki: Klarę i Laurę. Na co dzień mieszkają w słonecznej Hiszpanii, gdzie "Lewy" gra w klubie (FC Barcelona), a "Lewa" spełnia się jako trenerka.

Z kolei Wojciech Szczęsny z Mariną Łuczenko-Szczęsną są małżeństwem od maja 2016 roku. Para doczekała się syna Liama. Teraz oczekują przyjścia na świat drugiego dziecka, tym razem będzie to dziewczynka. Żona bramkarza zawodowo spełnia się jako piosenkarka. Nawet niedawno nagrała nową piosenkę "Baby Mommy".

Żona Łukasza Skorupskiego – Włoszka Matilde Rossi

Łukasz Skorupski to drugi z bramkarzy, powołany na Euro 2024. Zawodnik od lat gra we włoskich klubach (obecnie z Bologną FC). Jego żoną jest piękna modelka Matilde Rossi (pracowała dla firmy Dolce & Gabbana). Para pobrała się w 2017 roku. Niedługo później ich rodzina powiększyła się o synka Leonarda.

Żona Piotra Zielińskiego – Laura Zielińska

Piotr Zieliński w 2017 roku oświadczył się swojej wybrance Laurze (wtedy Słowiak). Zakochani wzięli ślub w ich rodzinnym mieście, czyli Ząbkowicach Śląskich. Od trzech lat są już w trójkę, mają syna Maksymiliana. Choć żona Zielińskiego czasem zajmuje się modelingiem, to z wykształcenia jest analitykiem medycznym.

Żona Kamila Grosickiego – Dominika Grosicka

Wybranką "Grosika" jest Dominika Grosicka, makijażystka i influencerka. Ich związek trwa już od dobrych kilkunastu lat. Miłość i wierność ślubowali sobie w 2011 roku w klimatycznym pałacu w Maciejewie. Na imprezie zagrał zespół... Boys.

Kiedy Kamil Grosicki poznał swoją przyszłą żoną, ta miała już kilkuletniego syna Marcela. W kwietniu 2012 roku przyszło na świat ich pierwsze wspólne dziecko, córka Maja.

Żona Jana Bednarka – Julia Bednarek

Jan Bednarek poznał swoją przyszłą żoną przez... internet. – Napisał do mnie na Snapchacie i tak się zaczęło… Zaczęliśmy codziennie ze sobą pisać, potem rozmawialiśmy na FaceTime, bo Janek był w Anglii, a ja w Polsce – opowiadała Julia Bednarek w rozmowie z "Super Expressem".

Na żywo zobaczyli się dopiero po meczu Polska-Kazachstan. Dziś mówią, że była to "miłość od pierwszego wejrzenia". W lipcu 2020 roku zaręczyli się na greckiej wyspie Mykonos. Ze ślubem nie czekali długo. Obecnie fotomodelka i piłkarz wychowują razem małą córkę Lilly.

Żona Karola Świderskiego – Martyna Świderska

Oboje pochodzą z Rawicza. Od 2020 roku Karol i Martyna Świderscy są małżeństwem. Ona jest od niego o rok starsza. Z mediów dowiadujemy się, że żona napastnika Biało-Czerwonych chętnie angażuje się w akcje charytatywne. W 2019 roku na świat przyszedł Antoni Świderski, ich pierwszy syn.

Żona Krzysztofa Piątka – Paulina Piątek

Żona Krzysztofa Piątka to niejaka Paulina (wcześniej Procyk). Z wykształcenia jest prawniczką. Ma także swoją agencję PR. Ze względu na karierę piłkarską Piątka, na co dzień zakochani mieszkają w Turcji. Nie mają dzieci.

Żona Przemysława Frankowskiego – Aleksandra Frankowska

Poznali się przez jej brata Mateusza Machaja, który również jest piłkarzem. To razem z nim zawodnik Euro 2024 mieszkał w czasie studiów w Gdańsku. Przemysław Frankowski wziął ślub z Aleksandrą w 2019 roku. Zanim powiedzieli sobie sakramentalne "tak" urodził im się syn Jakub. Od 2021 roku wychowują drugiego syna, Franciszka.

Narzeczona Marcina Bułki – Ecram Sallam

Bramkarz Marcin Bułka, który tak jak Szczęsny i Skorupski pojechał do Niemiec na mistrzostwa, w życiu prywatnym jest związany z modelką Ecram Sallam. 24-latka pochodzi z Maroka, ale przeprowadziła się z ukochanym do Francji. Na co dzień wybranka sportowca studiuje psychologię. Bułka niedawno oświadczył się jej na Malediwach.

Żona Jakuba Kiwiora – Claudia Kowalczyk

Jakub Kiwior w czerwcu ubiegłego roku poślubił wieloletnią partnerkę, starszą o osiem lat Claudię Kowalczyk. Żona piłkarza z zawodu jest dietetyczką, ale spełnia się jako instruktorka twerku. Stworzyła nawet własną linię strojów do tego stylu tańca.

Żona Pawła Dawidowicza – Zuzanna Dawidowicz

Paweł Dawidowicz pod koniec maja tego roku skończył 29 lat. Prywatnie tworzy szczęśliwą rodzinę z Zuzanną Dawidowicz (wcześniej Subocz). W 2022 roku w Weronie urodził im się syn, Adam.

Żona Bartosza Salamona – Włoszka Natalia

Bartosz Salamon przed laty związał się z Włoszką niejaką Natalią. Małżonka piłkarza chroni jednak swoją prywatność. Oprócz zdjęć na profilu polskiego zawodnika próżno szukać jej w social mediach. Wiadomo jednak, że para ma razem dwóch synów. Starszemu dali na imię Leonardo, a młodszemu Alessandro.

Partnerka Sebastiana Walukiewicza – Lila Lityńska

Partnerką Sebastiana Walukiewicza jest Lila Lityńska. Niedawno została absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie Szczecińskim. Ponadto Lityńska może pochwalić się idealną sylwetką. Na instagramowym profilu często pokazuje kadry z siłowni.

Partnerka Bartosza Bereszyńskiego – Maja Macydlarz

Bartosz Bereszyński od lat jest z Mają Macydlarz. W 2017 roku na świat przyszedł ich starszy syn Leo, a pięć lat później Bruno. Partnerka Bereszyńskiego prowadzi własną markę odzieżową. Choć o zaręczynach było głośno już jakiś czas temu, to oficjalnie nie wiadomo nic o ślubie piłkarza i bizneswoman.

Partnerka Nicola Zalewskiego – Nicol Luzardi

Nicola Zalewski spotyka się z Włoszką. 25-letnia Nicol Luzardi specjalizuje się w tańcu. Jej umiejętności można było zobaczyć w kilku programach we włoskiej telewizji. Zarówno Luzardi, jak i Zalewski czasem chwalą się wspólnymi kadrami w mediach społecznościowych.

Partnerka Michała Skórasia – Ada Mizgalska

Michał Skóraś jest w związku z Adą Mizgalską. Nie kryją się ze swoim uczuciem od 2020 roku. Wybranka piłkarza kocha podróże, co można dostrzec na jej instagramowym koncie.

Świeżo upieczona żona Bartosza Slisza – Kamila Bała

Pod koniec maja 2024 roku Bartosz Slisz poślubił Kamilę Bałę. Choć od niedawna zakochani mieszkają razem w Stanach Zjednoczonych, to ślub miał miejsce w podkrakowskim Izdebniku. Świeżo upieczeni małżonkowie pokazali kilka kadrów z ceremonii w sieci.

Żona Tarasa Romanchuka – Kateryna Romanchuk

Taras Romanchuk to polski piłkarz, ukraińskiego pochodzenia. Od 2017 roku jego żoną jest Kateryna Romanchuk. Małżonkowie wychowują razem dziecko. Oboje rzadko publikują coś w internecie.

Narzeczona Damiana Szymańskiego – Oliwia Żurek

Damian Szymański kilka tygodni temu został tatą. Narzeczona Oliwia Żurek urodziła mu syna. Choć o ukochanej piłkarza niewiele wiadomo, to faktem jest, że jeszcze niedawno była studentką lubelskiego Uniwersytetu Medycznego.

Partnerka Jakuba Piotrowskiego – Wiktoria Jankowska

26-letni członek naszej kadry Jakub Piotrowski od co najmniej siedmiu lat pozostaje w szczęśliwej relacji z Wiktorią Jankowską. Z instagramowego profilu kobiety dowiadujemy się, że jest ona "nauczycielką jogi".

Żona Jakuba Modera – Agata Dębska

Rok 2024 roku u reprezentantów Biało-Czerwonych na Euro zdecydowanie upłynął pod znakiem wesel. Pod koniec maja Jakub Moder stał się świeżo upieczonym mężem Agaty Dębskiej.

Zakochani znają się od najmłodszych lat. Chodzili nawet razem do żłobka. Z czasem przyjaźń przerodziła się w miłość. Dębska nie jest typową WAGs – pracuje w marketingu.

Partnerka Sebastiana Szymańskiego – Daria

Jeszcze niedawno Sebastian Szymański zapewnił, że "skupia się tylko na piłce", a "na miłość przyjdzie czas". Wszystko wskazuje na to, że w życiu piłkarza wiele się zmieniło. Niedawno wyszło na jaw, że jest szczęśliwie zakochany w niejakiej Darii, modelce z Ukrainy.

Żona Adama Buksy – Aleksandra Zębala

Adam Buksa zagra na Euro 2024 już jako mąż. Kilka dni temu piłkarz wziął ślub z Aleksandrą Zębalą (modelką). Para była w związku od siedmiu lat.

Wybranka Buksy nie tylko skupia się na modelingu. Studiowała na Uniwersytecie Gdańskim, po czym przeniosła się na studia magisterskie do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunek E-biznes.