W Polsacie szok po decyzji Dowbora o odejściu ze stacji. "Miałam nadzieję, że to żart"

Maciej Dowbor był jedną z największych gwiazd Polsatu. W najnowszym poście na Instagramie ogłosił, że odchodzi ze stacji. "Coś się we mnie wypaliło. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść" – przyznał. Koledzy i koleżanki, z którymi współpracował, zaczęli komentować jego oświadczenie. Piotr Gąsowski, Katarzyna Skrzynecka czy Krzysztof Ibisz nie kryją zaskoczenia.

"Żegnaj Polsat! Z tą decyzją biłem się od kilku, a nawet kilkunastu miesięcy. Była ona jedną z najtrudniejszych w moim zawodowym życiu! Postanowiłem zakończyć mój 'związek' z Telewizją Polsat" – wyznał Maciej Dowbor. W środę (12 czerwca) poinformował o swojej decyzji przełożonych.

"Od razu ucinam spekulacje. Nic złego się nie stało, nie mam i nie miałem żadnych pretensji, żali ani otwartych konfliktów. Po prostu coś się we mnie wypaliło. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. A ja uznałem, że to jest ten moment, kiedy mogę odejść na własnych zasadach, zostawiając po sobie, mam nadzieję, fajne projekty i dobre wspomnienia…" – napisał w dalszej części postu.

Dowbor w Polsacie spędził blisko 20 lat. "To był fantastyczny czas, który mnie ukształtował i w ogromnej mierze zawodowo stworzył" – zaznaczył.

"Otrzymałem mnóstwo szans rozwoju, robiłem rzeczy, o których wcześniej bym nie marzył! Dziesiątki programów, setki odcinków, niezliczone koncerty i inne wydarzenia sceniczne – sam sobie tego zazdroszczę. Spotkałem masę wspaniałych ludzi, w tym także osoby, które dziś z pełną odpowiedzialnością mogę nazywać przyjaciółmi! Dziękuję Wam wszystkim za ten niesamowity czas!". Maciej Dowbor

Na koniec podziękował też widzom i zapowiedział, że na razie "robi sobie przerwę". "A co będzie dalej?! Czas pokaże! Póki co chcę celebrować wakacje z moją rodziną, po raz pierwszy od wielu lat nie na planie" – podsumował.

Pod oświadczeniem prezentera pojawiło się mnóstwo komentarzy. Głos zabrali też ci, z którymi Dowbor miał okazję współpracować. Piotr Gąsowski nie mógł uwierzyć w słowa dziennikarza, na koniec swojej długiej wiadomości życzył mu jednak wszystkiego, co najlepsze.

"Tyle razy mnie 'wrabiałeś' z wzajemnością, iż myślę, że to jest jakiś Twój, kolejny, 'prank'! Jeśli nie… łzy mi popłyną… całe morze łez (...) Uważam, co z resztą na każdym kroku podkreślam, że jesteś świetnym i wciąż coraz lepszym prowadzącym. Stałeś się Mistrzem! Odpowiednią laurkę Ci jeszcze wystawię w osobnym wpisie, na razie muszę się upewnić, że to prawda" – droczył się "Gąsu". Panowie przez długi czas prowadzili razem program "Twoja twarz brzmi znajomo".

Swoją wiadomość do Dowbora opublikowała też Katarzyna Skrzynecka. "Maćku Kochany MEGA cenię, MEGA lubię, MEGA szanuję Twój profesjonalizm, wiedzę, błyskotliwość, poczucie humoru i charyzmę na każdej scenie czy ekranie (...) Ściskam Cię najserdeczniej, nie wątpiąc ani przez chwilę, że jeszcze nieraz będę podziwiać Cię w kolejnych zawodowych zadaniach" – skwitowała gwiazda.

Zabawny komentarz dodał Krzysztof Ibisz, który podobnie jak Dowbor jest jednym z najsłynniejszych prezenterów Polsatu. "Hej Maćku, z kim się będę teraz przekomarzał? Kto będzie chciał mnie wygryźć i zastąpić? (jak zawsze żartujemy) Kto będzie czekał gotowy w bufecie Tańca z Gwiazdami w garniturze, gdybym nagle nie dojechał… Kto będzie podjadał w garderobach jeżyki oczywiście classics" – wymieniał.

"Tyle wspólnych emocji, stresów i mega radości w setkach programów na żywo. Kto zrozumie lepiej prezentera jak drugi prezenter. Ehh… Powodzenia dokądkolwiek zmierzasz" – dodał.

Na słowa Ibisza zareagował sam zainteresowany. "Gonienie Ciebie to była świetna motywacja. I nigdy mi się nie udało, mimo że jestem od Ciebie starszy?! Dzięki za wszystko" – odpisał Dowbor.

"Czytam… i czytam… i do końca miałam nadzieję, że napiszesz, że to jednak żart… aż zdążyłam sprawdzić, czy nie ma dziś prima aprilis… Maćku – uwielbiam za całokształt twórczości do końca świata i jeden dzień dłużej" – napisała Marcelina Zawadzka, prowadząca w Polsacie program "Farma".

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku mama Macieja Dowbora została zwolniona z programu "Nasz nowy dom". Wtedy pojawiły się głosy, że jej syn "drży o pracę w Polsacie". On sam wyśmiał te spekulacje i opublikował zdjęcie z planu produkcji stacji.