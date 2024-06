Doda gorzko podsumowała Rozenek-Majdan. Poszło o... przeszłość Majdana

Doda ostro o Rozenek-Majdan. Fot. Aliaksandr Valodzin/East News // Fot. Piotr Matusewicz/East News

Nie jest tajemnicą, że Radosław Majdan przed laty miał wiele partnerek. Natomiast jego drugą żoną była Doda. Teraz jest szczęśliwie zakochany w Małgorzacie Rozenek-Majdan.

Gwiazda TVN w rozmowie z Pomponikiem odniosła się do tematu wierności swojego męża. – Trochę zdałam sobie sprawę z tego, że mój mąż jest facetem, który żył przede mną pełną piersią i ja z tego też teraz korzystam, bo facet, który się wyszalał, wyszumiał i spróbował w życiu wszystkiego, wie, co jest w życiu ważne i już nie musi tego poszukiwać – oceniła.

Dorota Rabczewska, która w swoim show "12 kroków do miłości" otwarcie mówiła o domniemanych zdradach Radosława Majdana, teraz w audycji "Dodaphone" na antenie RMF FM skomentowała wypowiedź prezenterki.

Słyszałam od obecnej żony mojego byłego partnera, że ona się bardzo cieszy, że on się wyszumiał, bo on przynajmniej docenia ją. Ja już przeszłam tyle tych terapii, wiem, ile moje koleżanki nacierpiały się przez

zdrady

. Wiem, jak straszne jest z poczucia osoby zdradzanej permanentnie, jaki to jest ból. Jakie to jest zdewastowanie. Czy ta osoba, która to mówi, nie wie, że to brzmi mniej więcej tak, że ona cieszy się, że zniszczył tyle damskich serc?

