Ursus pamięta. Warszawska dzielnica uczciła już Czerwiec biegiem, a teraz szykuje piknik i koncerty

4 czerwca 2024 obchodziliśmy 35. rocznicę częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu (4 i 18 czerwca 1989 r.). Z tej okazji Ursus zorganizował dwa dni wcześniej Bieg Wolności. Teraz władze warszawskiej dzielnicy szykują się do upamiętnienia kolejnej ważnej w historii Polski czerwcowej daty. W związku z 48. rocznicą strajków robotniczych w Ursusie (25-30 czerwca 1976 r.) zorganizują piknik historyczny i koncerty.

Na 23 czerwca 2024 władze dzielnicy zaplanowały pełen atrakcji i połączony z koncertami Piknik Czerwiec'76, który odda hołd uczestnikom strajków robotniczych z okresu Czerwiec 1976. Materiały od Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

W czerwcu na terenie Ursusa szykuje się duże wydarzenie nawiązujące do współczesnej historii Polski. Władze jednej z dzielnic lewobrzeżnej Warszawy kończą bowiem przygotowania do kolejnej odsłony imprezy Piknik Czerwiec'76, która odbędzie się 23 czerwca 2024 w niedzielę. Łączący piknik i koncerty (Grupa Musicalowa "Phantasia", O.S.T.R., Kaliber 44) event organizowany jest dla upamiętnienia 48. rocznicy strajków robotniczych w Ursusie.

Piknik Czerwiec'76

W polskiej historiografii Czerwiec 1976 to określenie dla fali strajków i protestów, które wybuchły w PRL-u pod koniec czerwca 1976 na wieść o rządowej decyzji dotyczącej drastycznych podwyżek cen podstawowych artykułów żywnościowych. Jeden z robotniczych strajków miał miejsce 25 czerwca 1976 r. w Zakładach Mechanicznych "Ursus". Niezadowolenie objęło aż 112 zakładów pracy na terenie 24 województw.

Przypominamy o strajkach robotników z Ursusa, którzy udowodnili, że warto walczyć wolność i godność oraz dodali odwagi innym. To po wydarzeniach Czerwca’76 powstał Komitet Obrony Robotników, jeden z filarów "Solidarności". Chcemy opowiadać o tym młodszym mieszkańcom dzielnicy i miasta w przystępny sposób. BOGDAN OLESIŃSKI Burmistrz dzielnicy Ursus

Zgodnie z nazwą flagową atrakcją wydarzenia jest rodzinny piknik historyczny. Będzie można zobaczyć traktory wyprodukowane przez "Ursusa" (np. kultowy model C-45), doświadczyć atmosfery życia codziennego przysłowiowego "Kowalskiego" w PRL-u poprzez dokumenty i eksponaty, spotkać i porozmawiać z uczestnikami strajku oraz obejrzeć wystawę historyczną "Czerwiec 1976 początkiem naszej siły".

W przygotowanie piknikowych atrakcji włączyły się dzielnicowe i stołeczne organizacje. O stanowiska zabawowo-edukacyjne zadbają ursusowskie placówki: Izba Tożsamości Ursusa, dom kultury "Portiernia" i "Kolorowa" oraz Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego. Zaproszone do udziału w pikniku Narodowe Muzeum Techniki zaprezentuje wyprodukowany w Ursusie legendarny motocykl Sokół 600.

Na stanowisku Izby Tożsamości Ursusa będzie można zobaczyć dwa modele lokomotywy EP05-16 oraz 23 ze składem pasażerskim z lat 70. w skali H0 (Ha zero) oraz wystawę "Tu rodziła się opozycja", przygotowaną przez Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu oraz wrocławski oddział IPN w ramach obchodów 45. rocznicy wydarzeń Czerwca ’76. Na planszach wystawy zobaczymy informacje o renowacji lokomotywy EP05-22, która została zepchnięta z torów podczas strajku robotników 1976 roku w Ursusie.

Wyjątkową atrakcją pikniku będzie salonik autorsko-wydawniczy przygotowany przez Bibliotekę Publiczną w Ursusie im. W. J. Grabskiego. Tam w ramach spotkań autorskich będą podpisywać swoje książki i rozmawiać z uczestnikami: Zbigniew Janas, legendarny działacz opozycji demokratycznej (godz. 15:00), Jan Król, ekonomista, poseł i wicemarszałek Sejmu (godz. 16:00) oraz Jerzy Stępień, prawnik, senator i prezes Trybunału Konstytucyjnego (godz. 17:00).

Na rodziny czeka szereg gier-konkurencji: Głuchy telefon, kapsle, gra w klasy i król skoczków. Dodatkową atrakcją będzie pokaz sztuki cyrkowej w wykonaniu Klauna Aleksandra. Dla piechurów planowany jest zaś spacer śladami wydarzeń czerwca 1976 r., który rusza o godz. 13.00 spod urzędu Dzielnicy Ursus (plac Czerwca 1976 r. nr 1), przejdzie przez miejsca związane ze strajkami robotników i zakończy swoją trasę na pikniku.

Organizatorzy imprezy przypadającej w rocznicę strajków robotniczych w Ursusie nie zapomnieli też o miłośnikach dwóch kółek. Po pierwsze, będą mogli oni zobaczyć swoje ulubione pojazdy w niecodziennej formie dzięki wystawie "Nietypowe i kultowe konstrukcje rowerowe". Po drugie, otrzymają możliwość zmierzenia się ze sobą w rowerowych konkurencjach. A na deser przyszykowano przejażdżkę rikszą po Parku Czechowickim.

Tegoroczny Piknik Czerwiec'76, tak jak poprzednie edycje, zaoferuje również muzyczne atrakcje. Będą to występ grupy musicalowej i dwa koncerty bardzo popularnych wykonawców hip-hopowych. O 17:15 na scenie w Parku Czechowickim rozpocznie się show "Phantasia". O 18:30 wystąpi raper Adam O.S.T.R. Ostrowski, jeden z najbardziej utytułowanych artystów w Polsce. Na godzinę 20:00 zaplanowano zaś występ Kaliber 44, pionierów i legendy polskiego hip-hopu, którzy świętują swoje 30-lecie.

Piknik Czerwiec'76 odbędzie się 23 czerwca 2024 roku w Parku Czechowickim, największym parku w Ursusie, który znajduje się w obrębie ulic: Spisaka, Żurawickiej, Malinowej i Drzymały. Wstęp dla chętnych na udział w tym wydarzeniu kulturalno-rekreacyjnym jest wolny. Więcej informacji o imprezie oddającej hołd wydarzeniom Czerwca 1976 można znaleźć na oficjalnej stronie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

6. Bieg Wolności na Ursusie

Co roku Ursus pielęgnuje pamięć historyczną związaną z przełomowymi dla Polski wydarzeniami czerwcowymi. 2 czerwca 2024 mieszkańcy dzielnicy i inni warszawiacy mogli wziąć udział w tegorocznym Biegu Wolności. Była to już szósta edycja tej bardzo popularnej imprezy, która ma na celu uczcić na sportowo pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory do parlamentu w Polsce, w których zwyciężyła "Solidarność".

Jak co roku, wydarzenie o historyczno-sportowym charakterze przyciągnęło tłumy uczestników, w tym dzieci i młodzież. Do biegu na symbolicznym dystansie 1989 m, który uroczyście otworzył Bogdan Olesiński, burmistrz dzielnicy Ursus, przystąpiło łącznie 595 biegaczy oraz zawodników Nordic Walking (forma rekreacji, która w tym przypadku polega na jak najszybszym dotarciu do mety w ramach marszu ze specjalnymi kijami).

W kategorii open dla mężczyzn na podium stanęli Paweł Krochmal (1. miejsce), Piotr Kleczewski (2. miejsce) i Wojciech Grela (3. miejsce). Natomiast w kategorii open dla kobiet pierwsze miejsce zajęła Hanna Błuś, drugie zdobyła Maja Czernik, a trzecie wywalczyła Helena Błuś. Tradycyjnie podczas Biegu Wolności w Ursusie odbyły się zawody na najliczniejszą reprezentację szkoły z terenu tej położonej w zachodniej części miasta dzielnicy.

Tym razem najwięcej uczniów do rywalizacji sportowej wystawiła Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie. Za tak liczne stawiennictwo podczas 6. Biegu Wolności placówka oświatowa przy ul. Walerego Sławka 9 otrzymała od władz dzielnicy czek o wartości 1000 zł. Na zakończenie imprezy burmistrz Bogdan Olesiński i jego zastępczyni Anna Lewandowska złożyli gratulacje wszystkim uczestnikom.