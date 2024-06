Węgrzy nie wykorzystali swojej szansy. Ostateczny cios w doliczonym czasie

Marek Deryło

N a początku drugiej połowy Węgrzy zdobyli kontaktową bramkę i wydawało się, że są na tyle mocni, by doprowadzić do wyniku 2:2. Ale im bliżej było do końca meczu, tym mocniej atakowali Szwajcarzy. I dopięli swego. Strzelili trzeciego gola, wygrali 3:1 w swoim pierwszym meczu na Euro 2024.