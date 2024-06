Do Polski zmierza niebezpieczna pogoda. Sprawdź, czy w twojej okolicy będą burze

W ostatnich dniach w Polsce było słonecznie i pogodnie. To się jednak zmieni już w niedzielę. Synoptycy wydali bowiem ostrzeżenia przed burzami z gradem dla części naszego kraju.

Gdzie jest burza? IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami. Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/IMGW/serwis X

W niedzielę w Polsce burz można spodziewać się w centrum kraju, na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i Podkarpaciu.

W niedzielę może być niebezpiecznie. IMGW ostrzega przed burzami

Wydano specjalne ostrzeżenie przed niebezpiecznymi zjawiskami. "Miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do około 70 km/h. Lokalnie mały grad" – ostrzegają synoptycy IMGW.

Poza tym niedziela przyniesie nam więcej chmur, przelotny deszcz i właśnie burze z gradem. "W burzach opady do 20-30 mm i porywy wiatru do 60-70 km/h. Temperatura maksymalna od 22°C do 26°C, chłodniej w pasie od Pomorza po Małopolskę, od 17°C do 21°C. Wiatr skręcający na zachodni" – podano w nowej prognozie IMGW.

Znane są już wstępne prognozy na lato

Jaka jednak będzie reszta lata 2024 roku? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy przygotował "Eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu" na lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2024. Co oznacza, że jest ona "eksperymentalna"?

– Nasi synoptycy cały czas prowadzą update przeliczeń dla poszczególnych miesięcy, pojawiają się różne modyfikacje, stąd jest to prognoza eksperymentalna, bo nie jest to jeszcze taki doskonały model. Natomiast te wyniki już są w miarę dobre, to znaczy, że sprawdzalność ich wynosi od 45 do nawet 55, a miejscami 60 proc. – wyjaśnił ostatnio w rozmowie z naTemat.pl Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW-PIB.

I dalej wyjaśnił: – To nie jest prognoza taka stricte pogodowa, gdzie oczekiwać można sprawdzalności na poziomie 85 proc. i więcej, tylko klimatologiczna. I – patrząc na realia europejskie – mówi się, że jeżeli sprawdzalność jest powyżej 35 proc., to jest dobry wynik. Dzięki takim danym ludzie mogą zaplanować wakacje w Polsce, ale korzystają z nich także służby.

A jak także tłumaczyliśmy w naTemat.pl, patrząc na mapy i analizy synoptyków IMGW, można stwierdzić jedno: pogoda latem będzie ekstremalna. Co więcej, nie tylko w Polsce, ale też na południu Europy. Wystarczy spojrzeć na lipiec i sierpień w naszym kraju – przy prognozach temperatur dla największych miast jest adnotacja "powyżej normy". Szczegóły tej prognozy są w tym linku.

