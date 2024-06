38-letni Sebastian Zys, znany jako Mr Sebii, właśnie został dziadkiem – świeżo upieczoną mama jest jego 18-letnia córka. Wnuk piosenkarza disco polo jest zaledwie o osiem miesięcy młodszy od swojej ciotki, czyli najmłodszej pociechy Zysa. Dodajmy, że dziewczynka nosi wyjątkowo oryginalne imię, jedyne takie w Polsce.

Sebastian Zys został dziadkiem w wieku 38 lat Fot. Facebook / Sebastian Sebi Zys // Instagram / mr_sebii_sebastian_zys

Mr Sebii, czyli Sebastian Zys (Mr Sebii to tak naprawdę nazwa jego zespołu), to piosenkarz disco polo, ale również kompozytor, muzyk i wodzirej na weselach. Autor piosenek "Niezłe ziółko", "Hej dziewczynki" i "Na gondoli" jest ojcem pięciorga dzieci, a jego najmłodsza pociecha przyszła na świat w październiku 2023 roku. Teraz 38-letni Zys został... dziadkiem.

Mr Sebii został dziadkiem po trzydziestce. Sebastian Zys ma 38 lat

W piątek Mr Sebii opublikował na Instagramie post, w którym pochwalił się swoim nowo narodzonym wnuczkiem. "No to zostałem chyba najmłodszym dziadkiem po 30-stce. Teraz to już nie wiem, czy jestem tak stary, czy tak młody" – napisał pod zdjęciami z maluchem na rękach.

"Nikoś, syn mojej osiemnastki Oliwii i Kacpra, urodził się wczoraj ważył 4070 g i był 57 cm długi" – dodał świeżo upieczony dziadek.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że rodzina się rozrasta, przede wszystkim cieszę się, że wszystkie dzieciaki w mojej rodzinie są zdrowe. Muszę przyznać, że Nikoś to kawał chłopa. Mam nadzieję, że tak jak dziadek będzie kochał muzykę. Zamierzam uczyć go też miłości do ojczyzny i przekazać wartości, które sam wyznaję, takie jak miłość i szacunek. Jak będzie chciał, nauczę go również gry na instrumentach – opowiadał z dumą o wnuku w "Super Expressie".

Mr Sebii w październiku powitał na świecie córkę. Jest o osiem miesięcy starsza od jego wnuka

Dodajmy, że córka Zysa, która jest ciocią chłopczyka, jest od niego starsza zaledwie o osiem miesięcy. Mowa o małej Ajunie, bo tak muzyk disco polo nazwał swoje ostatnie dziecko.

"Już jest moja córeczka na świecie. Urodziła się 14 października (...) Zdecydowaliśmy się nazwać ją jedynym imieniem w Polsce Ajuna" – pisał Mr Sebii w październiku.

"Ajuna to litewskie imię. Znaczenie imienia: Ajuna bardzo kocha rodzinę, lubi zarówno przyjmować gości, jak i chodzić na spotkania towarzyskie, ma silny głos, dlatego realizuje swoje zamiłowania do przewodzenia innym. Doskonale przystosowuje się do sytuacji nawet najbardziej szokujących. Ajuna jest osobą zdecydowaną" – opisywał.

Skąd taki pomysł? – Moja córeczka jest pierwszą Ajuną w Polsce. To imię przyśniło się mojej żonie. Miała jeszcze dwie inne propozycje, ale razem ustaliliśmy, że nasza pociecha otrzyma na imię Ajuna. Mam nadzieję, że mała odziedziczy muzyczny talent po mnie – mówił później w "Super Expressie".

To nie jedyne oryginalne imię w rodzinie Zysa. Mimo że jego czworo starszych dzieci nazywa się bardziej tradycyjnie (Oliwia, Amelia, Amanda i Seweryn), to w 2019 roku Mr Sebii ogłosił, że nadał swojemu synowi na drugie imię... Sebi. Czyli tak jak jego zespół, tylko z jednym "i".

"Oficjalnie mogę ogłosić, mój następca dostał zgodę na imię Sebi. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi w akt urodzenia oficjalnie zostało wpisane Sebi jako drugie imię. Fenomenem jest to, że chłopiec jest jedynym dzieckiem w Polsce, który nosi imię Sebi" – informował wtedy Sebastian Zys, który najwyraźniej (jak wielu celebrytów) ma zamiłowanie do oryginalnych dziecięcych imion.

