W wyborach do PE Trzecia Droga, czyli koalicja PSL i Polski 2050 uzyskała słaby wynik (6,9 proc.). Czy grozi jej zatem, że się rozpadnie? Zapytano o to w najnowszym sondażu dla portalu rp.pl.

Sondaż. Czy Trzecia Droga rozpadnie się po wyborach? Fot. Pawel Wodzynski/East News

Uczestników sondażu SW Research na zlecenie rp.pl zapytano, czy Trzecia Droga rozpadnie się po wyborach do PE. Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 24,4 proc. badanych. Opcję "nie" wybrało 28,6 proc. respondentów.

Czy Trzecia Droga rozpadnie się po wyborach? Sondaż

41,8 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie. 5,2 proc. pytanych stwierdziło, że nie słyszało o Trzeciej Drodze.

– Do rozłamu w Trzeciej Drodze nie dojdzie zdaniem co trzeciego mężczyzny i co czwartej kobiety. Takie zdanie podziela jedna na trzy osoby po 50 roku życia i nieco wyższy odsetek badanych z wyższym wykształceniem (35%) – skomentował wyniki badania dla rp.pl Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.

W ocenie eksperta "podział koalicji za mało prawdopodobny uważa blisko 4 na 10 badanych (39%) z miast wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców i 35% respondentów, których dochody mieszczą się w granicach 5001 zł – 7000 zł netto". –Grupą, która najczęściej uważa rozpad Trzeciej Drogi za prawdopodobny, są osoby z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. osób (31%) – wskazał.

Jak wyglądały wyniki wyborów do PE w Polsce? Koalicja Obywatelska zdobyła 37,06 proc. głosów, a PiS – 36,16 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się Konfederacja z wynikiem 12,08 proc. Potem mieliśmy Trzecią Drogę, która dostała 6,91 proc. głosów. Lewica otrzymała 6,3 proc. głosów. Frekwencja w tym głosowaniu wyniosła 40,65 proc.

Nastroje w PSL i Polska 2050 po wyborach do PE

Ten wynik w Trzeciej Drodze wywołał bardzo różne nastroje. Posłanka TD Joanna Mucha w "Rozmowach Gazeta.pl" stwierdziła: – Ja uważam, że powinniśmy się rozejść. Ja nie widziałam nigdy tak zaangażowanych ludzi, jak w Polsce 2050. I oni mówią: wystarczy.

Poseł PSL Jarosław Rzepa w rozmowie z PAP dodał do tego: – Uważam, że takiej koalicji, jak to wyglądało do tej pory, nie ma co kontynuować.

Nieco bardziej stonowany był w rozmowie z tą samą agencją Marek Sawicki (PSL). – Zwyczajnie muszą liderzy obu ugrupowań usiąść i ze sobą porozmawiać. [...] Bo też nie może być sytuacji, w której mamy co chwilę zmienne przekazy – ocenił.

Z kolei lider Polska 2050 Szymon Hołownia na konferencji prasowej w Sejmie powiedział dość jednoznacznie: – Oczywiście, że Trzecia Droga ma rację bytu. W moim przekonaniu, najgłębszym oczywiście, powinna trwać.

