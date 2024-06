Dramatyczne sceny na chwilę przed meczem z Polską. Policja musiała użyć broni

O godz. 15 Polska ma rozegrać w Niemczech mecz z Holendrami. Tymczasem jak donoszą media, mężczyzna z siekierą groził funkcjonariuszom policji w Hamburgu. Został postrzelony przez służby, a w mieście trwa rozległa akcja policji. Do zdarzenia miało dość w okolicy, gdzie zgromadzili się holenderscy kibice.

Jak podają lokalne władze Hamburga, w centrum miasta trwa szeroko zakrojona operacja po tym, jak mężczyzna z siekierą groził funkcjonariuszom policji.

Incydent na chwilę przed meczem z Polską. Policja musiała użyć broni

Policja twierdzi, że postrzeliła i poważnie zraniła mężczyznę, który obecnie jest pod opieką lekarską. Nie ma doniesień o innych rannych.

Media donoszą również, że incydent miał miejsce w pobliżu strefy kibica holenderskiej drużyny piłkarskiej. W tym mieście o godz. 15 w niedzielę odbędzie się mecz Polska-Holandia.

Według mediów atak miał miejsce około godziny 12:30 czasu lokalnego w okolicy Reeperbahn, czyli głównej ulicy w mieście.

Przypomnijmy, że Polacy zagrają na Volksparkstadion w Hamburgu. Stadion może pomieścić 57 tys. kibiców. To właśnie tam odbędzie się pierwszy mecz w grupie D pomiędzy Polską a Holandią.

Organizatorzy spodziewają się, że na trybunach zasiądzie około 30 tys. holenderskich kibiców. A niemiecka policja wydała komunikat przed potyczką Biało-Czerwonych i przyznała spotkaniu status "meczu podwyższonego ryzyka".

O sprawie napisał niderlandzki "De Telegraph". "Policja w Hamburgu jest w pogotowiu przed pierwszym meczem reprezentacji Holandii z Polską na mistrzostwach Europy" – czytamy. Jak się również okazuje, niemieckie służby mobilizują dodatkowe siły.

– Uruchomimy dodatkowe moce – przekazał rzecznik prasowy policji w Hamburgu, cytowany przez portal. "De Telegraph" podał także, że lokalne władze są "zaniepokojone" przyjazdem holenderskich kibiców, z których "część nie zorganizowała sobie miejsca do spania".

"Są oni nazywani przez policję tak zwanymi kibicami ryzyka, co do których nie jest jasne, czy przyjeżdżają, aby cieszyć się piłką nożną, czy też 'przybywają do Niemiec w innych celach'" – przekazano.

