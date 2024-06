Zostań królem strzelców! Sprawdź, swoją kibicowską formę na Euro 2024 [QUIZ]

Jakub Noch

R usza Euro 2024! W mistrzostwach Europy w piłce nożnej mężczyzn zmierzą się aż dwadzieścia cztery drużyny, w tym reprezentacja Polski. Podopieczni selekcjonera Michała Probierza zapewniają, że do turnieju są przygotowani zarówno fizycznie (przynajmniej ci, których nie dopadły kontuzje), jak i mentalnie. A co z twoją turniejową formą? Sprawdźmy to!